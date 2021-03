Séminaire TIGRE, Mythes et Illustration. Séance 6.

16h-19h par Zoom

Sandrine Dubel (Université Clermont Auvergne, CELIS) « La pinacothèque de Philostrate »

Les Eikones du sophiste Philostrate (IIIe s. de notre ère) se présentent comme le récit de la visite commentée d’une collection privée par un sophiste et son groupe d’étudiants : on présentera ce dispositif textuel de circulation des mythes qui ne porte d’autre image que les représentations mentales suscitées par le travail d’écriture.

Ivanne Rialland (UVSQ Paris-Saclay, CHCSC), « Le musée et le livre pour enfants sur l’art

Dans le cadre d’un projet de recherche consacré au livre pour enfants sur l’art, cette intervention explorera les liens entre l’objet livre et le musée d’art. Au regard de l’espace muséal, le livre d’art peut se faire « musée imaginaire » et proposer un autre espace d’appréhension de l’art. À l’initiative des musées, notamment, il peut aussi former une antichambre de la visite au musée : guide adapté aux jeunes lecteurs, il s’efforce, contre des à priori réels ou supposés, de rendre le lieu familier et les collections visibles et lisibles, leur ménageant des parcours et des modes d’appréhension d’espaces qui ne sont pas conçus pour eux. Préparation ou prolongation de la rencontre avec l’œuvre authentique, le livre peut ainsi, à côté des ateliers destinés aux jeunes publics dont sa conception émane parfois, introduire dans l’expérience du musée non seulement une signification, mais aussi une sensorialité paradoxalement plus riche que celle de la visite.