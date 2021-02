Le mythe en spectacle. Conf. J.-Cl. Yon et S. Humbert-Mougin (Séminaire TIGRE Mythes et illustration 3, en ligne)

Séance par Zoom, 16h-19h

Séminaire TIGRE Mythes et illustration, animé par Evanghélia Stead

Séance 3. Le mythe en spectacle

Jean-Claude Yon (EPHE, PSL, SAPRAT, EA 4116) :

« Offenbach en images. Iconographie d’un pourfendeur de mythes »

Dès Orphée aux enfers (1858), l’opérette s’attaque aux mythes avec une virulence qui suscite la polémique. Le répertoire de Jacques Offenbach (1819-1880) connaît un succès mondial qui fait du compositeur, le créateur du genre, une des principales figures du théâtre dramatique et lyrique de la seconde moitié du xixe siècle. On s’attachera ici à voir comment ce succès s’est traduit par une profusion d’images de toutes natures.

Sylvie Humbert-Mougin (Université de Tours) :

« Les mythes incarnés : théâtre et “anticomanie” sur la scène française au tournant des xixe et xxe siècles »

Dans l’histoire de la scène française, les années du tournant des xixe-xxe siècles correspondent à une vague d’« anticomanie » sans précédent ; les tragédies grecques antiques, traduites ou librement adaptées, sont partout présentes à l’affiche, aussi bien dans les salles officielles que sur les petites scènes dites « à côté », à Paris comme en province, où elles triomphent dans les nouveaux théâtres de plein air. Quelques exemples permettront d’observer dans sa diversité ce phénomène de mise en images et d’incarnation des figures et des scenarii mythiques de l’Antiquité grecque et de réfléchir à ses incidences.