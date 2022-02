Ecole Normale Supérieure, 29 rue d'Ulm, salle Berthier (salle 207), 16h30-19h30

Grégoire Holtz (UVSQ, DYPAC)



Réceptions du mythe d’Apollonius de Tyane : la fiction en question (XVIe s.)



La Vie d’Apollonius de Tyane, composée par Philostrate au IIIe siècle ap. J.-C., est à la fois une vie de philosophe, un récit de voyage surnaturel qui déborde les limites de l’œkoumène, mais aussi un roman qui comporte des réflexions méta-discursives sur l’art et les ressorts de la fiction. Or, la réception de ce récit hagiographique pose question puisqu’il donne à voir un philosophe mythique en rapport direct avec le pythagorisme, mais aussi la « légende noire » d’Apollonius qui passe, pour une partie de la tradition chrétienne, comme un dangereux rival du Christ. Les différentes réceptions de ce récit permettront de discuter à nouveaux frais l’ambivalence suscitée par la lecture des mythes païens à la Renaissance, mais aussi la fécondité des réflexions théoriques sur le statut de la fiction.



Céline Bohnert (URCA, CRIMEL), Les mythes ovidiens au miroir de l’illustration du livre : l’exemple de Médée



L’illustration des Métamorphoses constitue un observatoire de choix pour comprendre le devenir de la culture antique et son appropriation au XVIIe siècle. L’exemple de Médée nous permettra d’explorer l’élaboration de lieux communs iconographiques et leur circulation, de comprendre l’invention de différentes formules éditoriales au long du siècle, et d’observer les jeux de lecture réciproque entre texte et image au sein du livre ovidien.