Paris (Université de Paris) / Vichy (Université Clermont Auvergne)

Séminaire « Thermalisme et Politique (XVIIe – XIXe siècle) »

Année 2021 – Paris / Vichy

LARCA (UMR 8225) et ICT, Université de Paris

IHRIM (UMR 5317), Université Clermont Auvergne

Avec le soutien du Labex Comod, de l’IUT Clermont Auvergne et de la Ville de Vichy

Un séminaire organisé par Samuel Cuisinier-Delorme (MCF, Université Clermont Auvergne),

Sophie Vasset (MCF, Université de Paris)

et François Zanetti (MCF, Université de Paris).

Vendredi 15 Janvier 2021 – 15h/18h :

Stratégies commerciales : l’eau dans tous ses états

(séance commune avec le séminaire “Histoire de la médecine, des savoirs sur le corps et de la mort” de l’EHESS)

Lieu : Séance en ligne (lien sur demande)

- Mathilde Martinais (ICT, Université de Paris) : « Bains liquides ou bains de vapeurs : concurrences thérapeutique et commerciale entre deux états de l'eau (France - premier XIXe siècle) »

- Philip Rieder (IEH2, Université de Genève) : « La pharmacie Gosse et les eaux minérales artificielles à Genève (1789-1805) »

Mardi 9 février 2021 – 10h/12h :

Institutionnalisation des savoirs chimiques et thérapeutiques

(séance commune avec le séminaire « Histoire des savoirs à l’époque moderne »)

Lieu : Université de Paris – Campus Grands Moulins.

- Armel Cornu-Atkins (Université d’Uppsala, Suède) : « Les critères d’évaluation d’une eau minérale au XVIIIe siècle : entre chimie, médecine et commerce »

- Isabelle Robin (CRM, Sorbonne Université) : « Un médecin et les eaux minérales. Savoirs, pratiques et usages au début du XVIIIe siècle. »

Jeudi 11 mars 2021 – 16h/18h :

Politiques thermales en France au début du XIXe siècle

Lieu : Vichy, Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

- Olivier Faure (LARHRA, Université Jean Moulin – Lyon 3) : « Un thermalisme populaire dans la première moitié du XIXe siècle »

- Steve Hagimont (CERTOP, Université de Versailles-Saint-Quentin) : « Le rôle des eaux thermales dans les politiques de développement territorial (Pyrénées, première moitié du XIXe siècle) »

Jeudi 8 avril 2021 – 11h30/13h30 :

Thermalisme dans les espaces coloniaux : le cas des Caraïbes

(séance commune avec le séminaire “Histoire politique des sciences” de l’IHMC)

Lieu : Centre Mahler – M° Saint Paul.

- Amanda E. Herbert (Folger Shakespeare Library, Washington DC) : « Spa Medicine and Body Politics in the British Atlantic »

- François Regourd (Mondes Américains - ESNA, Université Paris Nanterre) : « Les eaux thermales dans les colonies antillaises françaises du XVIIIe siècle »

Lundi 10 mai 2021 – 16h30-18h30 :

Thermalisme et sociabilités féminines

Lieu : Université de Paris

Séance commune avec le GIS Sociabilités/Sociability du long dix-huitième siècle (1650-1850)” - Université de Paris.

Table ronde avec Annick Cossic (HCTI, Université de Bretagne Occidentale), Elaine Chalus (University of Liverpool) et Rachael Johnson (Kingston University).

Jeudi 20 mai 2021 – 16h/18h :

Satire politique et thermalisme dans les aires britannique et germanique

Lieu : Vichy, Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

- Anne-Sophie Gomez (CELIS, Université Clermont Auvergne) : « La représentation de Marienbad dans les cartes postales (humoristiques) illustrées au tournant du XIXe et du XXe siècle »

- Brigitte Friant-Kessler (Université Polytechnique des Hauts de France, Valenciennes) : « Dynamiques sociales, culturelles et corporelles d’une cure à Bath : une approche graphique et satirique du thermalisme aux XVIIIe-XIXe siècles en Grande Bretagne »

7 Juin 2021 – horaires à préciser :

Arts et politique dans les cités thermales

Lieu :Vichy, Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

- Katleen Vermeir & Ronny Heiremans (artists) and Luke Mason (legal philosopher) : « 7 Walks (a re-enactment in the city of Spa): the art of governing natural and cultural resources »

- Théophile Bonjour (Année de préparation au doctorat - EHESS / CNSMDP) : « Pratiques et économie de la musique dans les villes thermales : une exploitation touristique de l’eau minérale »

