Paris

Séminaire annuel des Jaseuses : Représentations des féminités par les femmes*

Séminaire queer-apocalyptique

Organisatrices de la séance : Manon Berthier, Caroline Dejoie, Héloïse Thomas

Séance du 31 mars 2020, 17h-20h, La Mutinerie

Située virtuellement en l'an 2100, cette séance de séminaire se voulant hybride et expérimentale en tous points, est conçue comme un rassemblement de chercheu.r.se.s du futur, se plongeant ensemble dans l'archéologie et l'archivage du (plus ou moins) lointain passé patriarcal. Prenant comme point de départ le thème de l'apocalypse – à comprendre comme la fin d'un monde – on s'interrogera sur la manière dont cette notion peut être (re)valorisée lorsqu'elle désigne la chute utile, nécessaire voire exaltante d'un système injuste et oppressif. Comme souvent lorsqu'il est question de futurités, et insipiré.e.s par des auteurices féministes visionnaires comme Donna Haraway (Des singes, des cyborgs et des femmes, 1991), ïan Larue (Dis papa, c'était quoi le patriarcat ?, 2013) ou encore Chloé Delaume (Les sorcières de la République, 2016), les sujets et questionnements possibles sont infinis : Que reste-t-il du patriarcat ? Quelles traces ? Quelle mémoire ? Quelle histoire ? Comment parle-t-on de cette époque révolue ? Comment s'est passé la rupture, la révolution ? Quelles en furent les figures marquantes ? Dans quel état de fatigue et de rage généralisé se trouvaient les acteurices de la révolution ? Peut-on parler d'apocalypse à l'échelle individuelle, en lien avec les questions de santé mentale par exemple ? À quoi ressemblent la vie, l'amour, le sexe, la recherche en 2100 ? Quels liens aux autres espèces (terrestres ou extra-terrestres), à l'espace, à la nature... ? Au point de vue collectif, si nous ne sommes plus féministes puisqu'il n'y a plus de patriarcat, que sommes nous ? Quelles sont nos luttes et nos aspirations ? Quelles sont les valeurs au cœur de cette société nouvelle ? Si l'espèce humaine n'est pas déjà éteinte, à quoi ressemble-t-elle physiquement ? Quelles évolutions, adaptations, modifications, hybridations... ? Dans l'esprit général du séminaire des Jaseuses, et tout particulièrement pour cette séance d'inspiration cyborg, les interventions pourront se faire terrains d'expérimentation, croiser différentes approches – militante, universitaire, scientifique, artistique, ésotérique... - et mêler comme on l'entend sciences (sociales) et fictions/fabulations, sur le modèle des « Speculative Fabulations » de Donna Haraway.