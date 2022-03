Adresse : Salle du Conseil de la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

Séminaire de recherche : « Poésie et Pensée »

La prochaine séance du séminaire de recherche Poésie et pensée se déroulera le Jeudi 10 mars 2022 de 14h à 16h en salle du Conseil de la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (4 rue des irlandais, 75005).

Nous accueillerons Alain Milon (Université Paris Nanterre) et Luigi Magno (Université de Rome III) qui proposeront deux conférences autour du thème : « Francis Ponge, poète et penseur des choses ».



Luigi Magno, "Ponge et la pensée, penseurs de Ponge"

Cette intervention s'articulera autour de deux axes de réflexion. Il s'agira tout d'abord de revenir sur deux ou trois moments du travail de Ponge, dans lesquels semble s'ouvrir un dialogue avec la philosophie ou, du moins, avec une activité réflexive. Puis, sera présentée une rapide revue des philosophes et des penseurs qui ont travaillé sur Ponge ou ont pensé avec Ponge, dont Alain Milon.



Alain Milon, "Francis Ponge : la révolte des choses contre les mots"

Francis Ponge, souvent qualifié de poète de la vie ordinaire, écrit-il pour toucher les choses dans ce qu’elles ont de plus profond ? Écrit-il pour que l’on n’oublie pas que les choses existent tout en sachant que leur nomination restera, quoi qu’il arrive, improbable et approximative ? Écrit-il pour montrer les lacunes du langage courant, ou pour mettre en place un autre langage ? Écrit-il ou est-il dans une tentative d’écriture comme tous ces écrivains, tels Sarraute, Blanchot ou Beckett, qui résistent à l’acte de nomination en écrivant ? Notre intention sera de montrer comment Francis Ponge s’y prend pour lutter contre la tyrannie de l’analogie et les raisons pour lesquelles les choses ne sont pas des objets.



Descriptif et programme complet du séminaire : http://www.crp19.org/seminaires/doctorat.1/saminaire-poasie-et-pensae.11.html

