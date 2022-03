Adresse : Angers

Anne Schneider “Tomi Ungerer, une enfance plurilingue”

Tomi Ungerer, artiste et illustrateur de génie, né en 1932, mort en 2019 a vécu son enfance dans une Alsace marquée par la Seconde guerre mondiale. De famille protestante, il a appris le français comme langue maternelle, l’alsacien sur le tas dans la cour de récréation au milieu de ses camarades, l’allemand à l’école des nazis, l’anglais en débarquant à New-York à l’âge de vingt ans. Sa trajectoire linguistique éclaire, non seulement son identité et le vécu d’un européen du XXe siècle, mais elle est également à l’origine d’une partie de son œuvre. Ainsi, dans À la guerre comme à la guerre, son récit autobiographique, il raconte comment cette réalité linguistique a façonné son enfance et son imaginaire et comment la question de la langue n’a cessé d’influencer son œuvre et ses dessins.



Nous étudierons ce récit autobiographique en l’éclairant par quelques-unes des interviews qui ont été menées sur Tomi Ungerer dans lesquelles il explique comment ce passage d’une langue à l’autre dans l’enfance structure sa pensée et nous verrons, à partir d’un exemple, l’album Otto, comment sont vécues la co-existence des langues, leur présence et leur résonance dans son œuvre et quel sens on peut lui donner.



Anne Schneider est agrégée de lettres et maître de conférences HDR en langue et littérature françaises à l’Université de Caen-Normandie, (INSPE)/ LASLAR EA 4256 depuis 2010.



Ses domaines de recherches, en littérature pour adultes et à destination des enfants, sont fondés sur la francophonie, en particulier sur les écrivain.e.s issus de l’immigration algérienne. Elle travaille également sur la guerre d’Algérie et les conflits contemporains racontés aux enfants. Elle a co-organisé un colloque international sur les écritures de la migration à l’Université de Caen-Normandie, sous presse aux éditions Peter Lang, 545 p.



Sa thèse, soutenue en 2008 à l’université Paris IV-Sorbonne sous la direction de Beïda Chikhi a été publiée sous le titre La Littérature de jeunesse migrante. Récits de l’Algérie à la France, L’Harmattan, 2013, 420 p.



Elle dirige la collection « Littérature de jeunesse et histoire » aux Presses Universitaires de Rouen-Le Havre.



Elle est présidente de l’Institut International Charles Perrault depuis 2018.

Benoit Doyon Gosselin “De la variation linguistique à la variation littéraire”

De la variation linguistique à la variation littéraire. Conception et utilisation de la littérature dans l’enseignement du français au secondaire : le cas de l’Acadie du Nouveau-Brunswick



En milieu minoritaire, l’insécurité linguistique peut avoir des répercussions sur ce qui peut être considéré comme des œuvres littéraires légitimes. Comment enseigne-t-on la littérature au secondaire en Acadie ? Comment sont formés les enseignantes et les enseignants ? Existe-il un patrimoine littéraire commun ? Cette conférence propose une réflexion sur la conception et l’utilisation de la littérature dans l’enseignement du français au secondaire en Acadie du Nouveau-Brunswick en comparaison avec l’approche préconisée en Ontario français. Dans une perspective de la sociologie de la littérature, il s’agit d’offrir une lecture analytique des programmes de la 9e à la 12e année. Ensuite, il sera question des listes de lecture suggérées pour chaque année du secondaire afin de mettre en lumière certaines incongruités. Enfin, la comparaison avec les pratiques de l’Ontario français témoigne qu’il est possible d’osciller entre le point de vue hégémonique et l’ancrage régional. Calquée sur l’expression « variation linguistique », la variation littéraire serait grandement utile pour la construction identitaire des élèves évoluant en milieu francophone minoritaire.





Benoit Doyon-Gosselin est vice-doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche à l’Université de Moncton. Il est également professeur titulaire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires. Récemment, il a fait paraître aux Éditions Prise de parole une réédition annotée de Poèmes new-yorkais, recueil posthume de Gérald Leblanc en y incluant des lettres inédites. Aussi, aux Éditions Perce-Neige est paru un collectif intitulé L’espace dans tous ses états qu’il a codirigé avec Julien Desrochers. Il s’intéresse à la sociologie de la littérature et aux liens entre l’espace et la littérature. Il est membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada depuis 2015.



Le séminaire se déroule le 3 mars 2022, de 17h30 à 19h30, à distance, via Teams. Pour y assister, merci d’envoyer un mail à nadja.maillard(arobase)univ-angers.fr et maeva.touzeau(arobase)univ-angers.fr au plus tard la veille de la séance.