Comment penser l’utopie et l’utopisme à l’âge de l’anthropocène ? Au siècle des Lumières, les utopies étaient situées dans des ailleurs géographiques qui n’existent plus comme tels aujourd’hui. Désormais, les utopies trouvent refuge dans le futur ou dans les interstices de la domination, et la question des conditions de leur émergence revient avec insistance. On n’élabore jamais un monde à partir de rien. On « vit avec le trouble » (D. Haraway) ou « dans un monde abîmé » (A. Tsing). On écrit « avec les restes » (A. Volodine), on « recompose des mondes » (A. Pignocchi) dans les « fissures des économies capitalistes » (E. O. Wright), là où le retrait du capital ou les luttes locales autorisent des expérimentations politiques aussi radicales que fragiles. Comment penser la recomposition de mondes aujourd’hui ? Quelles tensions entre les différentes manières de penser l’utopie au moment où l'urgence contraint à forger d'autres manières de vivre et de se lier ? Quels liens entre les utopies des sciences sociales et les mondes alternatifs fabriqués par la fiction ?

Le jeudi 3 février 2022 de 16:00 à 18:30 : Séance d’introduction. Utopie, fiction et recomposition de mondes

- Jean-Paul Engélibert, « Entre Grand soir et Révolution permanente, entre récit et traité, une dialectique de l’utopie avec Fredric Jameson et Alain Damasio ».

- Raphaëlle Guidée, « Perte du monde et utopie »



Le jeudi 10 mars 2022 de 16:00 à 18:30 : Les communs : une utopie ?

- Raphaëlle Guidée, MCF en littérature comparée, Université de Poitiers, IUF

- Judith Sarfati-Lanter, MCF en littérature comparée, Sorbonne Université



Le jeudi 7 avril 2022 de 16:00 à 18:30 : Recomposer des mondes

- Camille Louis, docteur en philosophie et dramaturge, collectif Kom.post

- Catherine Coquio, PR en littérature comparée, Université de Paris



Le jeudi 12 mai 2022 de 16:00 à 18:30 : Des utopismes écoféministes

- Lucie Taïeb, écrivaine et MCF en études germaniques, Université de Brest

- Bruno Vergnes, doctorant en littérature comparée, Université Bordeaux Montaigne

Toutes les séances auront lieu à la Maison des Sciences de l'homme, 10, esplanade des Antilles, Domaine universitaire, 33600 Pessac (tram B – station Montaigne-Montesquieu), salle 2. Les liens zoom sont accessibles sur le site de l'événement.