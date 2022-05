Le projet « Manuscrits de prison » a pour ambition de mener une étude sur les processus de création littéraire en contexte de détention. Il s’intéresse aux écrivains et intellectuels jetés en prison pour leurs idées et a pour but d’étudier les processus créatifs de ces écrits de résistance. Le corpus visé est celui d’auteurs de langue espagnole originaires d’Espagne ou d’Amérique latine qui ont été emprisonnés au cours du XXe siècle à cause de leurs opinions politiques sous le régime franquiste en Espagne et durant les dictatures qui se sont succédé sur l’ensemble du continent latino-américain des années 1960 et jusqu’à la fin des années 1980.

À l’occasion de cette première session de séminaire nous écouterons Alicia Kozameh, Manuel Vázquez Portal et Luis Contreras Jara, trois écrivains latino-américains emprisonnés entre 1973 et 2003 en Argentine, à Cuba et au Chili. Nous aurons également le plaisir d’écouter Paula Simón, spécialiste des écrits carcéraux argentins.

Programme

16h00 : Rencontre avec Manuel Vázquez Portal, écrivain et journaliste cubain

16h45 : Rencontre avec Luis Contreras Jara, poète chilien

17h30 : Présentation par Paula Simón, chercheuse à l’Université nationale de Cuyo, Argentine, de son ouvrage Filosofía de la incomunicación. Las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 durante la dictadura (Córdoba, 1976-1979) (2021)

18h15 : Rencontre avec Alicia Kozameh, écrivaine argentine

Ce projet bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la MESHS dans le cadre de l'appel à projets structurants 2022-2024.

Pour se connecter, contacter sophie.bracqbien@univ-littoral.fr