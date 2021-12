François Noudelmann & Bruno Clément reçoivent Frédéric Gros

vendredi 10 décembre de 14:00 à 16:00

(attention! l'horaire a été exceptionnellement avancé d'une heure - pour se joindre à la réunion, activer le lien https://nyu.zoom.us/j/95554023219)

Pour faire suite à la publication de La honte est un sentiment révolutionnaire (Albin Michel, 2021), Frédéric Gros parlera

De la honte

La honte est devenue l’affect majeur de notre temps, le signifiant capital des luttes contemporaines. Trois injonctions traversent notre époque, qui sont autant d’intensités fulgurantes. « N’ayez plus honte de vous-mêmes ! » : appel salutaire au dépassement du mépris intériorisé, à la fin des stigmatisations humiliantes. « Il n’y a plus de honte ! » : exigence éthique de retenue intérieure, face à l’impudence décomplexée des puissants, à l’exhibitionnisme généralisé. « C’est la honte ! » : cette fois c’est un cri politique, un cri de colère contre l’indignité du présent. On nous dit que la honte est une tristesse, mais cet accablement provient surtout d’une colère sourde et impuissante qui nous mine. Il faut apprendre à retourner la colère de la honte contre le monde tel qu’il divague et tous les éhontés. C’est alors qu’elle devient étincelle, dynamite, partage généreux, imagination explosive, réaction à l’intolérable, construction de collectifs. Mais c’est encore elle qu’on retrouve aux sources de la création poétique ou théorique. Deleuze l’affirme dans son Abécédaire (à l’entrée « Résistance ») : aucune grande œuvre, aucune pensée immense qui n’ait eu comme source, comme racine « la honte d’être un homme ». Et tout se passe comme si ce qui m’empêchait de parler était en même temps ce qui me faisait écrire. Mystère, énigmes de la honte dont on peut tirer, au-delà de sa confiscation facile par les psychologies faciles de « l’estime de soi », tout à la fois une métaphysique, une esthétique, une philosophie et une politique.

Frédéric Gros est professeur d'humanités à Sciences Po Paris. Il est l'auteur d'essais (Marcher, une philosophie; Désobéir, Prix lycéen du livre de philosophie, Prix du livre incorrect, prix Montluc Résistance et liberté), et de romans (Possédées, Prix Ouest et Prix Paris-Diderot Esprit libres; Le guérisseur des lumières) tous publiés aux éditions Albin Michel. Il est par ailleurs l'éditeur de Michel Foucault dans la Pléiade.