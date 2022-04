Séminaire "L'écriture de la pensée (F. Noudelmann, B. Clément), Nathalie Mauriac : "Ecrire et réécrire: la pensée des manuscrits (Proust)"

vendredi 8 avril, de 15:00 à 17:00





Nous aurons le plaisir d'y accueillir Nathalie MAURIAC DYER, qui nous rappellera que l'écriture de la pensée est laborieuse, qu'elle est incertaine et tâtonnante, et qu'elle a, comme toutes les autres, sa genèse. C'est la publication des Soixante-quinze feuillets (Gallimard, 2021) qui nous a d'abord donné, à François et à moi, l'envie de l'entendre, mais nous serons heureux de l'entendre nous parler de ce qu'est en général l'étude génétique des manuscrits, laboratoire concret de la pensée.





Écrire et réécrire: la pensée des manuscrits (Proust)



Philologue et non philosophe, l'essentiel de mon travail consiste à éditer des objets qui n'étaient pas destinés à l'être, à savoir des manuscrits de travail, ceux de Marcel Proust. Ces objets étranges, qu'il faut d'abord déchiffrer et transcrire, supportent, devenus lisibles, les questions les plus diverses et donnent quelques réponses, tout en résistant merveilleusement, comme les grands textes, à tout réductionnisme. Dans le cadre de ce séminaire, j'essaierai de leur demander ce qu'ils nous apprennent de la manière dont Marcel Proust "pensait". Non toute, mais "de" la pensée s'y est littéralement écrite, c'est-à-dire réécrite, encore et encore. Mon point de départ sera la version proustienne des "lucioles" évoquées par Jean-Baptiste Brenet dans une précédente séance. (Nathalie Mauriac Dyer)





Bibliographie indicative:

Proust, Albertine disparue, dernière version revue par l'auteur, éd. N. Mauriac et É. Wolff, Grasset, 1987.

Proust, Cahier 54, éd. Francine Goujon, Chizu Nakano, Nathalie Mauriac Dyer, coll. "Cahiers 1 à 75 de la BnF", Turnhout, Brepols-BnF, 2008.

Proust, Les Soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inédits, éd. N. Mauriac Dyer, Gallimard, 2021.

Jean-Baptiste Brenet, Que veut dire penser?, Payot-Rivages, 2022







Directrice de recherche à l'ITEM (CNRS-École normale supérieure), Nathalie Mauriac Dyer s'est spécialisée dans les études proustiennes, en particulier dans le domaine de la génétique textuelle, en éditant divers états préparatoires d'À la recherche du temps perdu: dernière dactylographie d'Albertine disparue (Grasset, 1987), Cahiers 71, 54, 53 (Brepols-BnF, 2008-2012, en collab.), L'Agenda 1906 (BnF/OpenEditionBooks, 2015, en collab.), Les Soixante-quinze feuillets (Gallimard, 2021). Elle dirige le Bulletin d'informations proustiennes (Éditions Rue d'Ulm) et la collection des "Cahiers 1 à 75 de la BnF", qui propose l'édition diplomatique des cahiers de brouillons du fonds Proust. Derniers ouvrages collectifs co-dirigés: "Du côté de chez Swann" ou le cosmopolitisme d'un roman français, avec Antoine Compagnon, Champion, 2016, et Musiques de Proust, avec Cécile Leblanc et Françoise Leriche, Hermann, 2020.