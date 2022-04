Le séminaire se déroulerà entièrement en langue italienne sur Zoom tous les vendredis, du 29 avril au 3 juin 2022, de 17 heures à 19 heures.



Le séminaire a été organisé par les jeunes chercheurs du Fonds Ricœur de Paris en collaboration avec le doctorat en histoire et en sciences philosophico-sociales de l'Université de Rome Tor Vergata.



Le groupe doctoral et post-doctoral du Fonds Ricœur est une équipe internationale de jeunes chercheurs qui, depuis 2018, s'emploie à promouvoir des occasions de discussion, telles que des séminaires et des journées d'étude, auxquelles participent des jeunes diplômés, des doctorants et des maîtres de conférences. Vous trouverez de plus amples informations sur les initiatives organisées sur le site http://www.fondsricoeur.fr et sur Academia.com.



Notre événement interrogera le concept de symbole, à partir de la pensée de Paul Ricœur et en dialogue avec d'autres penseurs contemporains. Ce concept sera interprété selon différentes perspectives : esthétique, philosophie des sciences, bioéthique, psychologie et phénoménologie, philosophie de la religion et métaphysique.



Lors de chaque réunion, un profésseur et un doctorant présenteront leurs recherches.



Pour vous inscrire, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse itinerarifilosofici@gmail.com.