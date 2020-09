En ligne

Séminaire Image et Critique, EA TIL, Université de Bourgogne, 25 septembre 2020

L'axe Image et crititique (EA TIL) est heureux de vous inviter à un séminaire en ligne le 25 septembre de 9h45 à 11h45.

Notre invité est Julien Schuh (Université Paris Nanterre -CSLF) qui traitera d'« Un écosystème de revues? réflexions autour de quelques circulations d’images et de textes entre périodiques britanniques et français ».

Pour nous rejoindre, il vous faudra vous connecter via TEAMS (sans nécessairement avoir à télécharger l'application).

Lien à demander auprès de . benedicte.coste@u-bourgogne.fr

*

9h45 : Julien SCHUH (Université Paris Nanterre -CSLF) : « Un écosystème de revues? réflexions autour de quelques circulations d’images et de textes entre périodiques britanniques et français ».

Cette intervention interrogera la construction médiatique d’un espace de réception de la littérature et des arts graphiques britanniques dans les « petites revues » fin de siècle (La Plume, L’Ermitage, Mercure de France). On s’intéressera à la figure étrange d’Owen Strick, mystérieux poète décadent anglais, et à la construction de réseaux de revues fonctionnant à la fois à un niveau économique, publicitaire et esthétique./

Julien Schuh est Maître de Conférence à l’Université Paris Nanterre (CSLF). Il est spécialiste de la littérature du XIXe siècle, des relations entre littérature et médias et des humanités numériques. Il a conçu la base de données PRELIA (PRELIA | Petites REvues de LIttérature et d’Art) et participe au projet ANR Numapresse. Dernier livre paru, en collaboration avec Marie-Eve Thérenty et Pierre-Carl Langlais: Fake news et viralité avant internet (CNRS, 2020).