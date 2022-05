Séminaire Houellebecq – l’écriture romanesque de Michel Houellebecq : jeudi 19 mai 2022, de 16h30 à 19h30



Université Paris-Nanterre, amphithéâtre du bâtiment de la Formation Continue



Après l’entretien du 2 décembre 2021 et la discussion consacrée, le 7 avril dernier, à Anéantir, le séminaire Houellebecq tiendra sa troisième et dernière séance de l’année 2021-2022, en ouvrant la réflexion à l’ensemble de l’écriture romanesque. Deux interventions sont prévues : la première de Vincent Jouve, qui abordera la question de l’identification romanesque à partir d’une analyse du dénouement de Soumission ; la seconde d’Éric Bordas, qui s’intéressera à la langue romanesque de Houellebecq.





Vincent JOUVE : La question de l’identification dans les romans de M. Houellebecq : le dénouement de Soumission



La question de l’identification, centrale dans toute expérience de lecture (peut-on lire un récit sans se projeter, au moins partiellement, dans un ou plusieurs personnages ?), est particulièrement intéressante à étudier concernant les romans de Michel Houellebecq. Dans la mesure où l’identification est en grande partie programmée par le texte, son examen permet d’éclairer le problème fort débattu des valeurs véhiculées par le roman houellebecquien. La question « que cherche à nous dire Michel Houellebecq à travers ses fictions ? » peut en effet se reformuler comme suit : « quelles relations cherche-t-il à créer entre le lecteur et ses personnages ? ». On tentera de le montrer à travers l’analyse d’un passage textuel précis : le dénouement de Soumission.





Éric BORDAS : Michel Houellebecq, la langue (littéraire) Monoprix



La langue de Michel Houellebecq romancier se remarque et s’impose d’abord par ses qualités d’une banalité qui n’est en rien transparente mais veut se faire reconnaître comme langue du quotidien moyen et, surtout, par sa valeur profondément polyphonique : la langue de Michel Houellebecq est aussi celle de son lecteur. Les négligences et approximations grammaticales abondent, quand l'usage des clichés et des lieux communs est soumis à une poétique énonciative résolument comique, dans un discours indirect libre généralisé. Et les quelques ouvertures vers une représentation linguistique apparemment plus travaillée semblent soumises à une ironisation plus ou moins volontaire de l'idée même d'une langue "littéraire" ennoblissante.





