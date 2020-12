ENS, 45 rue d'Ulm, salle Dussane

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la séance du Séminaire général de critique génétique le

mardi 26 janvier 2021, de 17h à 19h

pour la conférence de Serge Linkès (Université de La Rochelle / ITEM) :

« Du coffre à La Pléiade, le parcours aventureux du fonds Kessel ».

Le fonds Kessel a longtemps été inaccessible, déposé dans le coffre d’une banque par un notaire ami de Kessel, ce n’est que très récemment qu’il a été mis à disposition d’une équipe de chercheurs de l’ITEM. Il s’agit d’un patrimoine contenant la mémoire de l’activité médiatique et littéraire d’une grande figure du XXe siècle qui a œuvré sur tous les continents et n’a cessé de témoigner de la richesse et de l’incroyable diversité de l’humanité tant dans le reportage que le roman. Ce fonds conserve donc les traces des aventures de Kessel, que ce soit celles liées aux déambulations en terre inconnue (Marchés d’esclaves, Fortune carrée, Les Cavaliers etc.), à l’exploration des chemins confus de l’âme (Les Captifs, Belle de jour etc..) ou encore aux périls en temps de guerre (L’Équipage, l’Armée des ombres, Le Bataillon du ciel etc.).

C’est à la lumière de ces archives extrêmement riches qu’a été élaborée la nouvelle édition des œuvres de Kessel, Romans et récits en deux volumes dans la Bibliothèque de La Pléiade, qui si elle n’est pas une édition génétique, s’enrichit de quelques inédits ou inachevés et permet de présenter sous un nouveau jour des textes devenus des classiques en tirant parti des informations fournies par la genèse des œuvres, notamment en ce qui concerne les procédés de réemploi entre le reportage et le roman (La Piste fauve, Le Lion etc.).

Cette séance du séminaire sera animée par des membres de l’axe Kessel ayant participé à l’édition Pléiade, Philippe Baudorre (Université Bordeaux Montaigne, TELEM), éditeur des Captifs et des Cavaliers; Marie-Astrid Charlier (Université Paul Valéry – Montpellier, Rirra 21), éditrice de Belle de jour et La Passante du Sans-souci; Serge Linkès (La Rochelle Université, ITEM), responsable de l’édition Romans et récits éditeur de Marchés d’esclaves, Fortune carré, Le Bataillon du ciel et Au Grand Socco et de Hugues Pradier (Gallimard), directeur éditorial de la collection Bibliothèque de La Pléiade.

La séance aura lieu de 17 à 19 h, à l’Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, salle Dussane.

Responsables : Aurèle Crasson (aurele.crasson@ens.fr) et Franz Johansson (franz.johansson@sorbonne-universite.fr)