Adresse : ENS, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Séminaire général de critique génétique 2022-2023

ITEM - Institut des textes et manuscrits modernes

Créé il y a plus d’une trentaine d’années à l’École normale supérieure, le séminaire général de critique génétique anime la réflexion théorique collective menée au sein de l’ITEM et au-delà, sur les processus de création en lettres, arts et sciences dans la période moderne et contemporaine. Conçu comme un moment d’échanges et de dialogue entre chercheurs, étudiants et collègues invités venant de France ou de l’étranger, le séminaire présente les résultats marquants obtenus dans ce domaine, les travaux en cours sur les manuscrits et les dossiers de genèse des œuvres, ainsi que les enjeux actuels de la recherche en critique génétique.

Les avancées en critique génétique sont notamment rythmées par la publication de la revue Genesis. Revue internationale de critique génétique qui paraît deux fois par an. La parution de chaque numéro donnera lieu, au sein du séminaire, à une présentation de l’enjeu théorique qui l’a porté.

Nous souhaitons que ce séminaire général ouvert à tout chercheur, à tout amoureux des manuscrits, à tout penseur des archives et de la genèse d’une œuvre offre un moyen d’approfondir et d’enrichir les travaux patients, menés au jour le jour dans notre laboratoire.

Le séminaire est validable par les élèves en master à l’ENS.

Responsables : Aurèle Crasson, Franz Johansson

Conférences

11/10/2022 — Feriel Kaddour (ENS, pianiste) invite Michael Levinas (Compositeur), Amnésie des signes, réflexion sur la création musicale, Ecole normale supérieure, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle des Actes.

22/11/2022 — Matthieu Letourneux (université Paris-Nanterre ) et Luce Roudier (Doctorante, université Paris Nanterre), Présentation de « Genesis » n°54, « Écrire à la chaîne. Génétique des productions sérielles », Ecole normale supérieure, 45 rue d'Ulm 75005 Paris (salle à confirmer). 16h30-18h30.

06/12/2022 — Nathalie Ferrand (ITEM), Dans l’atelier de… Présentation des trois premiers volumes d’une nouvelle collection (Hermann), avec les auteurs, Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer). 16h30-18h30.

17/01/2023 — Emmylou Haffner (ITEM), Dialogues entre génétique et histoire des mathématiques, Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer) 16h30-18h30.

14/02/2023 — Vanessa Guignery (ENS Lyon), Les courants de la création: une lecture des archives de Julian Barnes, Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer) 16h30-18h30.

21/03/2023 — Jean-Marc Hovasse (Sorbonne Université) invite Olivier Rolin (écrivain), Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer) 16h30-18h30.

18/04/2023 — Séance hors les murs (IMEC). Marie de Quatrebarbes (poétesse et écrivaine), Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), 6, rue Antoine Dubois, 75006 Paris. 16h30-18h30.

16/05/2023 — Rudolf Mahrer (Université de Lausanne) et Jean-Louis Lebrave (ITEM), Présentation de « Genesis » n°55, « Machines à écrire », Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer) 16h30-18h30.

13/06/2023 — Nathalie Koble (ENS), Genèse des récits de genèses. Lire en réseau les manuscrits des cycliques arthuriens au Moyen Âge, Ecole normale supérieure, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. (Salle à confirmer) 16h30-18h30.