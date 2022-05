APOCALYPSE(S) : ECRIRE LA FIN DU MONDE

PENSER, REVER, CONJURER L’APOCALYPSE EN PHILOSOPHIE ET EN LITTERATURE

SÉMINAIRE INTERNATIONAL EN LIGNE,

co-organisé par: Pamela Krause, Guillaume Dreidemie, Romain Debluë





SAMEDI 4 JUIN 2022



8H30-9H30 Jean RICHER (ENSA Paris) : « Les architectures de l’Apocalypse ».



9H30-10H30 Arnaud MAÏSETTI (Université Aix-Marseille) : « Conjurer l’Apocalypse dans les ruines d’Eskandar, de Samuel Gallet ».



10H30-11H30 Jim GABARET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Conserver le monde : Cosmologie et politique apocalyptique ».



11H30-12H30 Bruno PINCHARD (ENS ULM) : « Le règne de l’Esprit : une annonce apocalyptique de Joachim de Flore ».



Pause



13H30-14H30 Edyta KOCIUBINSKA (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II) : « La fin du monde dans les récits d’anticipation scientifique ».



14H30-15H30 Fleur HOPKINS (CNRS) : « Mort du soleil et autres maladies de la lumière dans le roman d’imagination scientifique français (1900-1930) ».



15H30-16H30 Yves LABERGE (Université d’Ottawa) : « Pour une définition d’un nouvel imaginaire de fin du monde ».



16H30-17H30 Loïc MALLET (Institut Momentum) : « Sublimer la fin du monde : de Günther Anders à aujourd’hui ».





SAMEDI 18 JUIN 2022

8H30-9H30 Pierre-Adrien MARCISET (Université Nice-Sophie Antipolis) : « L’apocalypse, signe d’une activité structurelle interne ».



9H30-10H30 Guillaume DREIDEMIE (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Jules Laforgue et l’Apocalypse : méditation sur les lunes d’antan ».



10H30-11H30 Michele KENFACK (Université Harvard) : « Roman francophone et apocalypse : une autre perspective de la fin des temps ».



11H30-12H30 Romain DEBLUË (Sorbonne Université) : « L’apocalypse n’est pas sans lendemain : fin du monde et renaissance dans les romans de C.F. Ramuz ».



Pause



13h30-14H30 Zsuzsa BAROSS (Trent University) : « Concepts of Disaster : a proposal ».

14H30-15H30 Riccardo ANTONIANI (Sorbonne Université) : « Mine is an apocalyptic vision. Pasolini between catastrophe and revelation ».



15H30-16H30 Jean-Claude PINSON (Université de Nantes) : « De la poésie comme écologie dernière ».

*

Pour assister au séminaire et obtenir le lien de connexion pour les deux journées, merci d’écrire à : krause.pamela@yahoo.fr