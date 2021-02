En ligne

Séminaire EHESS "Formes et pratiques performatives"

UE483 - Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ?

Sophie Wahnich [référent·e] directrice de recherche, CNRS / Laboratoire d’anthropologie critique interdisciplinaire (IIAC-LACI)

Sylvie Roques / chercheure associée IIAC (EHESS)

Pascale Weber maîtresse de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne /

Depuis des expériences aussi bien artistiques que politiques, historiques que contemporaines nous interrogerons ce que la notion de performance nous oblige à penser ensemble ce qui d’ordinaire demeure le plus souvent disjoint : le présent et le sédimenté sur le temps long du sujet comme du corps social, l’inventif et le répétitif, le conforme et le transgressif, l’entièrement neuf et le mémorial, le corps et la parole.

Nous aimerions ainsi depuis des analyses de performances artistiques mais aussi sociales, rituelles, politiques interroger ce que la notion de performance offre comme ressource épistémologiques pour ressaisir nos disciplines (histoire, science politique, anthropologie, études théâtrales, psychologie) sur des embranchements encore peu explorés ou abandonnés.

Ce séminaire destiné aux étudiants en Masters EHESS est également ouvert aux étudiants, et chercheurs d’autres institutions ainsi qu’aux artistes intéressés par ces problématiques.

2nd semestre / bimensuel (1re/3e), mardi 19:00-21:00 du 2 mars 2021 au 15 juin 2021 en distanciel

Programme

2 mars : « Histoire et performance » (introduction) Sophie Wahnich (CNRS, EHESS) ; Sylvie Roques (IIAC) ; Pascale Weber (Paris 1)

16 mars Marcia Almeida Professeur PPG Arte, UnB (Univ Brasilia), programme directeur d’études Associé DEA 2021 : « L'inclusion des personnes aveugles : l'acuité corporelle comme fondement de l'autonomie de l'expression poétique. Une question politique et sociale »

6 avril - Simona Polvani, postdoctorante Paris 1 « La performativité dans l’œuvre et la pratique de Gao Xingjian »

20 avril- Diane Scott, critique dramatique et rédactrice en chef de Revue Incise : « Théâtre, culture, populaire »

4 mai – Valérie Alexandre (Paris 4-LangArt) : « Performance et notation »

18 mai - Georges Vigarello IIAC (EHESS) et Sylvie Roques chercheure associée IIAC (EHESS): « La peau au cœur de la performance »

1 juin - Christine Douxami MCF (Univ de Franche-Comté /EHESS): « Performance et théâtres politiques »

15 juin - Conclusion et intervention de Julie Métais, post-doctorante en anthropologie politique:« Performer le conflit : le cas du Mexique »