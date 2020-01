La part juive de Romain Gary (Séminaire "Écrivains et artistes juifs", Lille)

Université de Lille, Campus du pont de Bois

Séminaire "Ecrivains et artistes juifs" -Séance 4 :

Cette séance sera consacrée à « la part juive de Romain Gary ».

Écrivain d’origine juive, Romain Gary a entretenu avec cette origine des rapports complexes et ambigus. Porté par des aspirations qui le poussent à toujours devenir autre, à travers sesengagements de Français libre ou ses fictions deromancier protéiforme, il refuse d’être assigné àune identité déterminée. Mais il lui arrive aussi,à l’inverse, de revendiquer cet « élément juif » qui est une part de lui-même, et de placer au coeur de certaines oeuvres cette « question juive » qui,au lendemain d’une guerre qui a atteint le comble de l’inhumain, le touche intimement. C’est à cettetension entre dépassement et reconnaissancede la judéité qu’il faut s’intéresser si l’on veutcomprendre la singularité de Gary.

La séance sera sera animée par Denis Labouret, maître de conférences à Sorbonne Université, responsable de l’édition de nombreux textes de Gary pour la publication des Romans et récits dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2019).

Le mercredi 29 janvier de 17h à 19h, à l’université de Lille, campus du Pont de bois, bâtiment A, salle A1 764 (en face de la bibliothèque « Humanités »).