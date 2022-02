Adresse : Campus Condorcet EHESS et Centre Censier Paris 3

Programme du séminaire du Grihl

"Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains"

pour le second semestre 2021-2022.



Mardi de 17 heures à 20 heures

_______



8 mars, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Fait littéraire, religion et territoire : en passant par l'histoire sociale des religieux lorrains au siècle des Lumières

Margaux Prugnier



15 mars, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

Séance à déterminer



Jeudi 17 mars, 10h-18h, Journée d'étude « Littérarisation(s) », organisée par Laurence Giavarini, Université de Bourgogne (format bimodal)



22 mars, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Take Scissors! Prehistories of "cut and paste"

Juliane Vogel



29 mars, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

L’Ancien Régime et la Révolution : radicalisme politique, hétérodoxie religieuse et patronage aristocratique dans la France du XVIIIe siècle

Damien Tricoire



5 avril, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

Usages des Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne Guyon à Lausanne (deuxième moitié XVIIIe siècle-début XIXe siècle)

Clément Duyck



12 avril, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Lire les archives de la marine au XVIIIe siècle

Maxime Martignon



19 avril, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

La publication de Rétif de la Bretonne

Kate Tunstall



10 mai, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Propositions anhistoriques, ou comment transmettre l'intransmissible : à propos d'un récit hassidique chez Gershom Scholem

Eric Méchoulan



17 mai, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

Dossier "Que savaient-ils ?", suite. Y a-t-il eu une affaire Pierre Jarrige (1648-1650) ?

Sophie Houdard



24 mai, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Hors-champs : émergences, pratiques et effets du « littéraire » en histoire des sciences

Nathalie Vuillemin



31 mai, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

Le fait littéraire au ministère des Affaires étrangères: le dossier Saint-Simon (suite)

Juliette Deloye



7 juin, EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle 25B :

Un fait littéraire : la croyance en l'efficacité de la littérature (à partir d'un roman de J. Barclay, l'Argenis, 1621)

Mathilde Bombart



14 juin, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410 :

Discussion générale