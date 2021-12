Séminaire de recherche "L’auteur, ses archives, sa bibliothèque"



Organisé par le CIRCE (EA 3979 LECEMO), l’ED 122 Europe Latine / Amérique Latine (Université Sorbonne Nouvelle)

et l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ENS-CNRS),

sous la responsabilité de Christian Del Vento (Sorbonne Nouvelle LECEMO / ITEM)

et Pierre Musitelli (ENS ITEM / Institut universitaire de France)





23 novembre 2021 | 15h-17h

Paul Claudel parmi les livres de sa bibliothèque

Agnese Bezzera (Università di Parma)

En visioconférence: meet.google.com/umz-nbfq-cjt



10 décembre 2021 | 16h-18h

Un’opera postuma: l’archivio di Gesualdo Bufalino

Giulia Cacciatore (Università di Catania)

Centre Sainte-Barbe, 4 rue Valette, Paris 5e

Salle n° 1 (RDC bas, Département d'Etudes italiennes et roumaines), et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt



18 janvier 2022 | 15h-17h

Raccontare il mondo. La biblioteca di Italo Calvino

Laura Di Nicola (Sapienza Università di Roma)

Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, Paris 5e, salle Claude Simon, et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt



8 février 2022 | 15h-17h

Alle origini del Taccuino segreto di Cesare Pavese. Un esempio di critica genetica

Francesca Belviso (Université de Picardie)

Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, Paris 5e, salle Claude Simon, et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt



22 mars 2022 | 15h-17h

Le carte di Pier Paolo Pasolini

Franco Zabagli (Gabinetto Vieusseux, Firenze)

Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, Paris 5e, salle Claude Simon, et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt



5 avril 2022 | 15h-17h

Paul Celan lecteur: la référence à l’œuvre

Clément Fradin (ITEM)

Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, Paris 5e, salle Claude Simon, et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt



10 mai 2022 | 14h30-16h30

Quand les archives d’écrivains deviennent des « Archives d’auteur »

Christian Del Vento (Sorbonne Nouvelle-LECEMO/ITEM) et Monica Zanardo (Université de Padoue/ITEM).

Séance mutualisée avec le séminaire « Archives : laboratoire de méthodes » (École nationale des Chartes / ENS).

Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005, Salle des Actes, et en ligne sur meet.google.com/umz-nbfq-cjt