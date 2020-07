Université Lyon 3 (UdL)

Cultures populaires, cultures savantes

Ce séminaire est composé de trois journées d'études par an. Il est coordonné scientifiquement par Frédéric Aubrun, Catherine Dessinges, Anna Lushenkova Foscolo et Lucien Perticoz. L'objectif de ce séminaire est de discuter autour de la dialectique "cultures populaires/cultures savantes" de façon interdiscplinaire en faisant intervenir des chercheurs en littératures et en sciences de l'information et de la communication.

Séance 1 : 2 octobre 2020 (10h-12h) •

Les représentations de la culture populaire au sein des discours marchands

Myriam Boucharenc : « Le carrosse et la citrouille. Petite histoire des métamorphoses publicitaires de la littérature. »

Delphine Le Nozach : « Les affiches de James Bond, l’ère Daniel Craig passée au crible du placement de produits »

Séance 2 : 22 janvier 2021 (10h-12h) •

L’auteur dans la culture populaire et savante

David Peyron : « De la mort de l’auteur, à l’auteur zombie. Évolution du statut auctorial dans la culture populaire contemporaine ».

Frédéric Gai : « L'auteur contre l'écrivain ? Métier(s) d'écrire et pratique(s) d'écriture en régimes médiatiques contemporains ».

Séance 3 : 19 mars 2021 (10h-12h)

Réception et consommation des cultures populaires et cultures savantes

Fabienne Soldini : « Du roman de gare au roman réaliste, le procès de légitimation de la littérature policière »

Chloé Monin : « Etapes et modalités du processus de légitimation des musiques populaires »