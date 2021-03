Webconférence

La prochaine séance de PhiLiA (Philosophie de la Littérature et de l'Art) aura lieu samedi 20 mars de 10h à 12h. Elle sera consacrée au philosophe britannique Frank Sibley (Approche de l'esthétique, textes traduits et rassemblés par Jacques Morizot, Ithaque éditions, 2018).

Frank Sibley s'inscrit dans la lignée de Monroe Beardsley (autre auteur important pour l'esthétique comme pour la critique littéraire), et s'intéresse à toutes les situations où nous prenons une position critique, dans des domaines qui dépassent les limites du champ artistique. Contre le relativisme, Sibley soutient une thèse esthétique objectiviste, mais rejette l'idée de propriétés esthétiques réalistes.

Nous partirons de l'article "Esthétique et non-esthétique" pour présenter et discuter les principales thèses de Sibley. Le lien de connexion à la salle de webconférence est https://webconference.unicaen.fr/b/mau-7gr-egh

PhiLiA est un groupe interdisciplinaire, rassemblant des spécialistes de philosophie de la littérature, de philosophie de l'art, de théorie littéraire, et d'histoire littéraire française et étrangère. Le but de PhiLiA est de lutter contre la séparation institutionnelle et méthodologique entre philosophie de l'art, philosophie de la littérature, et théorie littéraire. Les comptes rendus des précédentes séances sont disponibles sur le carnet hypothèses Philodelart.

Pour toute demande d'information : maud.pouradier@unicaen.fr ou pierre.fasula@univ-paris1.fr