En ligne / Université Paris Nanterre

Observatoire des Ecritures contemporaines

Séminaires 2020-2021

2e semestre

"Littérature contemporaine, arts, éditions et sciences humaines"

Séminaire « Transhumanisme et posthumanisme : Approches littéraires et philosophiques »

animé par Dominique Viart et Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH)

dans le cadre du projet : « Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaires »

avec le soutien de l’Observatoire des écritures contemporaines et de la Chaire Ethique, Technologie et Transhumanismes, (Ethics - EA 7446, Lille)

3ème séance : Jeudi 28 janvier, 14h-17h, en ligne :

- Conférence de Jean-Yves Goffi, Professeur émérite de Philosophie à l'Université Grenoble-Alpes : « Le transhumanisme à la recherche de la perfection »

- rencontre avec François-Régis de Guenyveau, écrivain, dialogue autour du roman Un dissident, Albin Michel, 2017

4ème séance : Vendredi 12 février, 14h-17h, en ligne :

- Conférence de Jean-Paul Engélibert, Professeur de littérature comparée à l'Université Bordeaux-Montaigne : « Ethique et mélancolie dans quelques romans du posthumain »

- rencontre avec Anne-Marie Garat, écrivaine, dialogue autour du roman Programme sensible, Actes Sud, 2013

Colloque

Ce séminaire se terminera les 11 et 12 mars 2021 par un Colloque international

placé sous le haut patronage de la Commission française pour l’UNESCO:

« La fiction posthumaniste :

projections, représentations et critiques du Transhumanisme »

organisé par Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH), Emmanuel Picavet, (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, FMSH) et Dominique Viart

avec le soutien de l’Observatoire des écritures contemporaines, l’Institut universitaire de France, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et TIP Europe.

Note : si la situation sanitaire ne permet pas sa tenue dans les locaux de l’Université Paris Nanterre, ce colloque ne sera pas transposé en ligne mais déplacé à une date ultérieure.

*

Séminaire "Epistémologie de la Littérature contemporaine"

Organisé par Dominique Viart, en partenariat avec La Maison des Ecrivains et de la Littérature, l’Institut universitaire de France, le CSLF et le séminaire de Master « Méthodologie du contemporain » du département des Lettres Modernes de Paris Nanterre.

Mercredi 3 février, 13h20-15h30, en ligne :

« Identification et évaluation des œuvres :recherche universitaire vs critique littéraire journalistique »

Invité : Patrick Kéchichian, écrivain & critique littéraire

Mercredi 10 février, 13h20-15h30, en ligne :

«La veille littéraire et la diffusion des œuvres »

Invitées : Sylvie Gouttebaron, directrice de la Maison des Ecrivains et de la Littérature et Lisette Bouvier, chargée des relations presses et des rencontres publiques à la Maison des Ecrivains et de la Littérature

Mercredi 17 mars, 13h20-15h30, Université Paris Nanterre, bât Ricoeur, salle L 419

« Entretiens d’écrivains : comment recueillir la parole des auteurs et qu’en faire ? »

Invitées : Anne Cousseau, Maîtresse de conférence HDR à l’Université de Lorraine et Elodie Karaki, médiatrice littéraire

Mercredi 31 mars, 13h20-15h30, Université Paris Nanterre, bât Ricoeur, salle L 419

« Que vous apporte la critique universitaire ? L’œuvre et ses commentaires »

Invité : Yves Ravey, écrivain.