Paris

Séminaire de l’Observatoire des Ecritures contemporaines

« Transhumanisme et posthumanisme : Approches littéraires et philosophiques »

Lien vidéo :

https://drive.google.com/file/d/1_GFM0jZqqN-0d4oilD1bZrBl2_xUidfN/view?usp=sharing

Séance animée par

Dominique Viart (Université Paris Nanterre) et par Mara Magda Maftei (Université de Bucarest, FMSH)

dans le cadre du projet : « Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaire ».

Conférence de Jean-Paul Engélibert, Professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne : « Ethique et mélancolie dans quelques romans du posthumain »

Rencontre avec Anne-Marie Garat, écrivaine, dialoque autour de son romain Programme sensible, Actes Sud, 2013.

Ensemble de considérations et de projets envisageant les possibilités d’accroître les performances biologiques humaines par la technologie et la science, le Transhumanisme construit la figure de l’homme bionique et postule une nouvelle organisation sociale, dominée par les réseaux informatiques et l’intelligence artificielle. Toute une littérature contemporaine, proche de la science-fiction et des dystopies mais résolument ancrée dans le prolongement spéculatif de réalités scientifiques avérées, s’est saisie de ces questions qui concernent à la fois le politique, la philosophie et l’anthropologie. Envisagées comme enceinte de réflexion critique, ces « Fictions posthumanistes » mettent en récits et interrogent les idéaux, vertus et dangers du transhumanisme.

Le séminaire se propose de les étudier, de dialoguer avec leurs auteurs et avec les chercheurs – philosophes, psychanalystes, littéraires - qui s’interrogent à leur sujet.