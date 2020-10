EHESS, 105 boulevard Raspail, salle 8

HIstoire et littérature, 1800-1950

Séminaire de Judith Lyon-Caen

Programme 2020-2021 (premier semestre)

EHESS, 105 boulevard Raspail, salle 8

6 novembre 2020 - 4 juin 2021

Le programme complet...

PRÉSENTATION

Que faisons-nous avec des objets littéraires du passé dans notre présent ? J’ai choisi d’organiser le séminaire de cette année autour de cette question en la déplaçant : « que faisaient-ils, ou elles, avec des objets littéraires du passé dans leur présent ? », en m’intéressant à certains usages de la littérature du XIXe siècle au mitan du XXe siècle. Deux terrains d’enquête seront ouverts : le premier concerne les enjeux politiques de la lecture et de l’édition de l’œuvre de Balzac dans les années qui suivirent la Deuxième guerre mondiale ; le second l’écrivain Jean Cassou, « romantique » en 1930, quarante-huitard en 1939 comme en 1948, communard dans Les Massacres de Paris, mais aussi antifasciste, résistant et poète.

Parallèlement aux séances du séminaire, je proposerai un atelier de lecture collective du Juif Errant d’Eugène Sue, qui sera ponctué de rencontres en ligne et débouchera sur une série de séminaires au second semestre. Ecrit en 1844, le roman de Sue noue au moins trois fils qui nous intéressent aujourd’hui : une écriture parisienne de l’épidémie (le choléra de 1832), l’engagement du roman dans la « cause du peuple », et l’évocation d’une figure de la traversée des temps et des mondes, le Juif errant.

PROGRAMME

1. 6 novembre : Introduction générale

2. 13 novembre : « De quoi sommes nous contemporains » ? Deux terrains d’enquête pour une période troublée

3. 20 novembre : Un Balzac d’après-guerre, I. Présentation

4. 27 novembre : Un Balzac d’après-guerre, II. Maurice Bardèche, éditeur de La Comédie humaine (Martel, 1947)

5. 4 décembre : Un Balzac d’après-guerre, III. Albert Béguin, éditeur de la Comédie humaine (Formes et Reflets, 1950)

6. 11 décembre : Un Balzac d’après-guerre, IV. Lieux et enjeux d’un centenaire

7. 18 décembre : Un Balzac d’après-guerre, V. Au seuil du roman : atelier de lecture

Lecture de fin d’année : Jean Cassou, Les Massacres de Paris (1935)

8. 8 janvier 2021 : Géographie littéraire et écriture de l’histoire : le Paris des Massacres de Paris

9. 15 janvier : Roman noir et usages du passé : la Commune, Versailles, Vichy

10. 22 janvier : Romantismes de l’entre-deux-guerres I

11. 29 janvier : Romantismes de l’entre-deux-guerres II

12. 5 février: 1848, Jean Cassou, Walter Benjamin