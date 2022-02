Adresse : Université Paris Est Créteil (métro Créteil Univ)

Communautés et pouvoir de la fiction

10 séances, le lundi de 9h à 12h - salle i3-115, campus centre

Intervenant(e)s : Yolaine Parisot, Vincent Ferré, Graciela Villanueva, Pascal Séverac



S’inspirant de la relecture de Benedict Anderson par Homi K. Bhabha, le séminaire confrontera les pensées de la communauté (Agamben, Nancy, Glissant, etc.) aux communautés imaginaires en mobilisant la notion de fiction dans une perspective transhistorique, depuis les premières théories dérivées d’Aristote jusqu’aux relectures récentes (Schaeffer par exemple). Il sondera en particulier le pouvoir de la fiction littéraire et artistique face aux fictions de communauté, aux mauvaises fictions du storytelling néo-libéral, aux crises de la démocratie ; il s’agira aussi de réfléchir aux liens entretenus entre la fiction et le monde réel, dans divers contextes culturels. Les interventions (conférences ou séminaires) de littéraires, de philosophes, d’artistes, etc. permettront d’articuler :



théorie : théories de la fiction et pensées de la communauté ;

poétique : univers fictionnels singuliers dans une perspective plurimédiatique (littérature, cinéma, séries, jeux vidéo…) ;

politique : utopie / dystopie ; agencements collectifs, espace public et « univers partagés



Séances :



Lundi 7 février 2022 - Yolaine Parisot "Communautés imaginées et fictions de la communauté"



Lundi 14 février 2022 - Vincent Ferré, "Fiction et communautés : quels effets sur les lecteurs.rices ?"



Lundi 21 février 2022 - Graciela Villanueva, "La communauté imaginée en Amérique Latine"



Lundi 7 mars 2022 - Graciela Villanueva, "La question de la langue, la littérature, la traduction de la littérature en Amérique Latine"



Lundi 14 mars 2022 - Graciela Villanueva, "La communauté comme utopie ou dystopie. Lectures de Borges"



Lundi 21 mars 2022 - Yolaine Parisot, " "Révolution démocratique de la fiction" et crises de la démocratie dans la fiction (1)"



Lundi 28 mars 2022 - Yolaine Parisot, " "Révolution démocratique de la fiction" et crises de la démocratie dans la fiction (2)"



Lundi 4 avril 2022 - Vincent Ferré, "Fiction et communautés : Proust peut-il vraiment changer notre vie ?



Lundi 11 avril 2022 -Vincent Ferré, "Communautés de lecteurs et épopées modernes (littérature, jeux vidéo)"



Lundi 9 mai 2022 - Pascal Séverac, "Delligny, ou comment faire communauté" (10h-12h)