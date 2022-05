Adresse : Université Paul Valéry, site Saint Charles (salle 005). Rue du Professeur Henri Serre à Montpellier. Tram ligne 1 - Place Albert 1er

Nous avons le plaisir de vous convier à notre série de séminaires « Questions de réception(s) » qui aura lieu les jeudi 05 mai, 19 mai et 02 juin. Chaque année dans le cadre de leur formation doctorale aux ED 58 et 60 de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, les doctorants de deuxième année organisent trois séminaires autour d’un thème commun. Cette année, nous avons choisi de nous pencher sur la notion de réception.

La notion de réception est une notion polysémique à l’histoire mouvementée qui reste, encore aujourd’hui, difficile à circonscrire. La « réception » est régulièrement mobilisée dans des disciplines aux méthodes et aux pratiques fort différentes, voire incompatibles. Cette série de trois séminaires se donne pour objectif de déplier la notion de réception à partir de disciplines qui ne sont pas toujours pensées ensembles. Le concept de « réception » est-il le même qu’il soit mobilisé dans le champ des études littéraires, médiatiques, sociologiques, ou philosophiques ? Le cas échéant, quels sont les remaniements effectués ? Et quelles sont les spécificités de chaque concept de réception en fonction des disciplines envisagées ? Cette série de séminaires, qui s’attache à mettre en valeur plusieurs disciplines, aura pour objectif de mettre au jour les spécificités de la, ou des, notion(s) de réception(s).

Notre deuxième invité, Clément Combes interviendra le jeudi 19 mai à 17h30 sur le site Saint-Charles 1, en salle 005. Le séminaire est intitulé : "Les Français.es et les séries TV : contours d'une sériephilie"

Les séries font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance sociale et culturelle dont témoignent l’affection déclarée d’une large partie des Français·es pour ce genre, leur place centrale dans les stratégies éditoriales des chaînes et des plateformes VOD, ou encore leur récente mise aux agendas médiatiques et académiques.

La communication rendra compte des résultats de la toute première enquête statistique réalisée sur les pratiques et

les goûts sériels des Français·es. Menée dans le cadre du dispositif Elipss/CDSP (Sciences Po/CNRS), celle-ci s’appuie sur un panel de près de 2500 personnes, interrogées en 2017, représentatif de la population française adulte métropolitaine.

Clément Combes est docteur en sociologie et chercheur contractuel au C.N.R.S. associé à l’IRISSO - Université Paris Dauphine.