Adresse : Ecole nationale des chartes, Salle Delisle

Les archives de Fortunato Seminara, écrivain solitaire (ENS, salle Delisle)

Par Erik Pesenti Rossi (Université de Strasbourg)



Avec son premier roman Le baracche (1942), l’écrivain italien Fortunato Seminara (1903-1984) fut le précurseur du néoréalisme littéraire. Il connut son heure de gloire après la guerre puis tomba peu à peu dans l’oubli à partir des années 1960 tout en continuant à écrire. Il laisse une œuvre parmi les plus originales de la littérature méridionale, et peut être considéré comme une des grandes voix narratives de sa région, la Calabre. Ses archives, déposées à la Fondation Fortunato-Seminara de Maropati, constituent un fonds riche et homogène, composé des manuscrits de toute son œuvre narrative (publiée et inédite), de son journal intime, de sa correspondance avec les écrivains et les éditeurs de son époque, et de nombreux autres textes. Le fonds Seminara est un témoignage important sur la genèse d’un univers littéraire dans un contexte difficile et atypique.

