Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", Stéphanie Genand, professeure de littérature à l'Université de Paris Est Créteil, le jeudi 17 novembre, de 18h à 19h30 (en ligne, présentation de l'ouvrage et échanges libres).

Résumé : « Je croyais connaître Germaine de Staël : la disciple de Rousseau, la théoricienne du progrès et l’adversaire acharnée de l’autoritarisme. Cette image a volé en éclats lorsque j’ai découvert ses premières nouvelles. Une autre Staël y surgit, loin de la femme des Lumières : une Staël folle ou attirée jusqu’au vertige par la folie. Qui ne compose plus des traités, mais le tableau d’une raison impuissante. Ses héroïnes, loin de briller dans les conversations, tiennent des propos aussi incohérents que les vies dont elles ont perdu le fil. Ses Folles ne sont pas des créatures monstrueuses : plutôt des jeunes femmes ordinaires, luttant pour avoir le droit de vivre et d’écrire. Nos sœurs de ténèbres qui nous aident à préférer, aux illusions des Lumières, la sympathie de la nuit. » S. G.

Feuilleter l'ouvrage…

Présentation sur le site du Monde : « Sympathie de la nuit », de Stéphanie Genand : quand Madame de Staël bravait le « non du père »…

Séance en ligne ouverte à toutes et à tous. Inscription obligatoire auprès de Laelia.Veron@univ-orleans.fr



