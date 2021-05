Séminaire "Actualité de la recherche", rencontre avec L. Bantigny pour « La plus belle avenue du monde », Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées (Orléans, en ligne)

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) organise, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", une rencontre en ligne avec Ludivine Bantigny, historienne, maîtresse de conférences à l’université de Rouen pour son livre

« La plus belle avenue du monde », Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, La Découverte, 2020.

« Voie royale » ou « voie de gloire », les Champs-Élysées sont l’objet de fantasmes qui les dépeignent depuis des siècles en avenue du luxe mondial, du plaisir et du pouvoir. En réalité, c’est un espace contesté, traversé par une forte conflictualité politique et sociale. La « prise » des Champs par les Gilets jaunes, de samedi en samedi, l’a plus que jamais révélé.

Face aux superlatifs et à la cohorte de noms prestigieux qui dessinent une véritable mythologie, ce livre invite à déplacer le regard et à en explorer les coulisses, à contrechamp : la pauvreté et la précarité au cœur de l’opulence, le travail invisible, jusque dans l’intimité des palaces, les arrière-salles et les scandales du Fouquet’s, jusqu’à son pillage.

Recherche inédite à l’appui, fondée sur des archives foisonnantes et de nombreux entretiens, il plonge dans l’ambiguïté et la tension singulière des Champs-Élysées : avenue aristocratique et populaire, luxueuse et déviante, ostentatoire dans ses habits d’apparat, mais mise à nu parfois dans les moments de révolte et d’insurrection.

