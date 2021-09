Distanciel

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", l'historien Jérémie Foa (Maître de conférences HDR en histoire moderne à l'Université d'Aix-Marseille).

Jérémie Foa présentera son ouvrage

Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélémy (La Découverte, 2021)

"Fin août 1572. À Paris, des notaires dressent des inventaires après décès, enregistrent des actes, règlent des héritages. Avec minutie, ils transcrivent l’ordinaire des vies au milieu d’une colossale hécatombe. Mais ils livrent aussi des noms, des adresses, des liens.

Puisant dans ces archives notariales, Jérémie Foa tisse une micro-histoire de la Saint-Barthélemy soucieuse de nommer les anonymes, les obscurs jetés au fleuve ou mêlés à la fosse, à jamais engloutis. Pour élucider des crimes dont on ignorait jusqu’à l’existence, il abandonne les palais pour les pavés, exhumant les indices d’un massacre de proximité, commis par des voisins sur leurs voisins. Car à descendre dans la rue, on croise ceux qui ont du sang sur les mains, on observe le savoir-faire de la poignée d’hommes responsables de la plupart des meurtres. Sans avoir été prémédité, le massacre était préparé de longue date – les assassins n’ont pas surgi tout armés dans la folie d’un soir d’été.

Au fil de vingt-cinq enquêtes haletantes, l’historien retrouve les victimes et les tueurs, simples passants ou ardents massacreurs, dans leur humaine trivialité : épingliers, menuisiers, rôtisseurs de la Vallée de Misère, tanneurs d’Aubusson et taverniers de Maubert, vies minuscules emportées par l’événement."

Jérémie Foa parlera également de sa bande-dessinée (avec Pochep) Sacrées guerres. De Catherine de Médicis à Henri IV (La Découverte) et de sa participation à la série historique "La Porte rouge".

Séance tenue en distanciel, ouverte à toutes et à tous.

Inscriptions nécessaires auprès de Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr