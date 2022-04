Séminaire Houellebecq : Anéantir - jeudi 7 avril, 16h30-19h30, université Paris-Nanterre



Parution mondiale, frénésie médiatique à peine contrariée par l’absence quasi totale de l’auteur, propulsion immédiate en tête des ventes, ligne de démarcation nette entre les « pro » et les « anti »… : Anéantir n’a pas fait exception à la règle des sorties houellebecquiennes. Il ne faudrait pas cependant en rester à cette apparente continuité : énigmatique dès son titre, Anéantir est un livre complexe et déroutant, où le geek côtoie le romantique, où le polar tourne à la méditation métaphysique, où la politique cède la place à une apothéose de l’amour – et où notre capacité à déchiffrer le monde et à accéder au sens se trouve constamment mise en question. Renouant avec un régime d’anticipation proche (l’intrigue se situe en 2026-2027), accordant une place inédite au rêve, le roman ne cesse de faire jouer le réel, le virtuel et l’étrange ; il interroge en profondeur notre rapport à la fiction ; il infléchit aussi la lecture de l’ensemble de l’œuvre houellebecquienne.



C’est cette singularité d’Anéantir que nous tenterons d’éclairer ensemble, quelques mois après la parution, pour mieux comprendre à la fois les enjeux du roman et la place qu’il occupe dans l’œuvre de Michel Houellebecq.



Les débats seront ouverts par :



Ruth Amar, Professeur de littérature française et directrice du département de littérature comparée à l’université de Haïfa



Pierre Cormary, Critique littéraire et blogueur (Soleil et croix, sur Haut et fort)



Pierre Jourde, Romancier, critique littéraire, professeur à l’université de Grenoble



Caroline Julliot, Maîtresse de conférence à l’université du Mans, directrice d’InterCriPol



Agathe Novak-Lechevalier, Maître de conférence à l’université Paris-Nanterre



Dominique Viart, Professeur à l’université Paris-Nanterre, co-directeur de l’Observatoire des Écritures contemporaines



Russell Williams, Maître de conférences à l’American University of Paris, critique littéraire au Times Literary Supplement



La séance aura lieu à la fois en présentiel (université Paris-Nanterre, RER A station Nanterre Université, amphithéâtre du bâtiment de la Formation continue) et en visio-conférence, à partir de ce lien :



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ1MWQ1ZWItZTdkNi00ZWMwLTkxMGQtNzM1Yzg4YmFjZWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a37861db-695a-43bf-9e29-5179a055805b%22%2c%22Oid%22%3a%228b11954e-6bce-48eb-90d5-034d0a7af6cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a



La procédure à suivre pour se connecter est la suivante :

1) nous utiliserons Teams, mais vous n'avez pas besoin, pour assister à la séance, d'avoir téléchargé l'application. Lorsque vous cliquerez sur le lien, on vous demandera :

a) "ouvrir Microsoft Teams ?" : à quoi vous devez répondre "Annuler"

b) à partir de là vous aurez le choix entre "télécharger l'application windows" ou "regarder sur le web à la place" : c'est cette dernière option que vous devez choisir.



2) Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre où l'on vous proppose "Connexion" ou "participer de manière anonyme" : vous devez choisir "participer de manière anonyme".



3) Indentifiez-vous :

a) allez dans la barre de chat à droite de l'écran, demander à "poser une question"

b) remplissez le petit espace indiqué "Nom" juste au-dessus de l'endroit où vous pouvez taper votre question.

c) pour enregistrer l'information, écrivez dans l'espace de la question "Bonjour", ou ce que vous voulez.