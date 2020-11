Sébastien Cazalas,

Jean Juvénal des Ursins, prélat engagé (1388-1473). Étude des épîtres politiques,

Honoré Champion, collection "Bibliothèque du XVe siècle", 2020.

EAN13 : 9782745354099.

730 p. — 85 EUR.

« L’un des hommes les plus remarquables de son temps », affirme André Mary à propos de Jean Juvénal des Ursins. Son œuvre politique n’avait pourtant que très peu retenu l’attention de la critique jusqu’à présent. Cet ouvrage est la première monographie visant à présenter une étude aussi exhaustive que possible des discours de l’évêque de Charles VII. Le prélat dresse un bilan lucide des désastres de la Guerre de Cent Ans et propose un programme de réformes pour asseoir le Roi Très Chrétien sur un trône restauré. Si le bras de Jeanne d’Arc a délivré la France par les armes, l’ymaginacion de Jean Juvénal des Ursins doit désormais persuader le prince de se montrer digne de son devoir.

Sébastien Cazalas, docteur ès Lettres, est professeur agrégé à l’Université de Nantes.

