On ne le sait pas assez : la découverte du caméléon en Europe suscita des débats dont les enjeux résonent jusqu'à nous, et Madeleine de Scudéry se mêla de sciences naturelles en insérant l'Histoire de deux caméléons dans un volume de ses Nouvelles Conversations morales (1688). Les éditions Thierry Marchaisse donnent à lire ce texte écoféministe avant la lettre, jamais republié depuis le XVIIe siècle : trois chercheurs, Aude Volpilhac, Anthony Herrel et Thierry Hoquet, ous introduisent, à partir de leur discipline, aux enjeux complexes suscités par la découverte du caméléon en Europe. Ils rouvrent le dialogue souterrain, mais bien réel, entre Madeleine de Scudéry, la romancière des sentiments, et Claude Perrault, l’anatomiste de Louis XIV, dont cette édition offre aussi la Description anatomique, en montrant sa surprenante fécondité : "le cas Méléon" permet d’éclairer les débats actuels autour du féminisme et du droit des animaux. Où l’on découvre que l’esthétique galante de l’âge classique rend lisible les sentiments des bêtes, au moment même où ils sont invisibilisés par le nouveau paradigme cartésien, et que l'auteure de la Clélie ou du Grand Cyrus pourrait bien avoir inventé la poétique des biographies animales…

Fabula donne à lire un extrait de la Préface et le début du texte…