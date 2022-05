Adresse : Montpellier

SCENES DE MEDECINE CHEZ MOLIERE

FORTUNE ET MODELES EUROPEENS

26-28 mai 2022

Colloque-Festival,

Pézenas - Montpellier

Jeudi 26 mai 2022, après-midi

Théâtre de Pézenas, Pézenas



14h30-15h00 Ouverture(s)



Panel 1 : La comédie médicale chez Molière et ses contemporains

Présidé par Évelyne Berriot-Salvadore (IRCL, CNRS/Univ. Paul-Valéry Montpellier 3)



15h00-15h35 Bénédicte Louvat (CELLF, CNRS/Sorbonne Université) : « La scène médicale chez Molière : essai de typologie dramatique »

15h35-16h10 Lise Michel (Université de Lausanne) : « Les scènes de médecine chez les contemporains de Molière »

16h10-16h30 Pause

16h30-17h05 Léo Stambul (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Profession médecin. De la scène moliéresque à la querelle des Anciens »

17h05-17h40 Georges Forestier (CELLF, CNRS/Sorbonne Université) : « L’histoire éditoriale du Malade imaginaire »

20h00 Ensemble Faenza, « Les Aventures burlesques de Monsieur Dassoucy », Théâtre de Pézenas

*

Vendredi 27 mai 2022

Printemps des comédiens, Domaine d’O



Panel 2 : Arrêt sur Le Malade imaginaire à la scène

Présidé par Bénédicte Louvat (CELLF, CNRS/Sorbonne Université)



9h30-10h05 Judith Le Blanc (CESR, CNRS/Université de Tours et Centre de musique baroque de Versailles) et Jacqueline Razgonnikoff (Bibliothèque de la Comédie-Française) : « Le Malade imaginaire, à la reconquête de ses intermèdes »

10h05-12h00 Table ronde animée par Bénédicte Louvat avec Mickaël Bouffard (Faculté des Lettres, Sorbonne-Université), Pierre-Alain Clerc (Haute Ecole de musique de Genève), Georges Forestier : « Molière historiquement informé »

Panel 3 : Les scènes médicales dans le théâtre européen avant Molière

Présidé par Florence March (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3)



14h30-15h05 Cécile Berger (Université Toulouse Jean-Jaurès) : « Les figures de médecins dans quelques canevas de la commedia dell’arte en Italie entre XVIe et XVIIe siècles »

15h05-15h40 Patrizia de Capitani (LUHCIE, Université Grenoble Alpes) : « Malades, médecins et médecine dans la comédie française et italienne avant Molière »

15h40-16h00 Pause

16h00-16h35 Janice Valls-Russell (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « “Drogue d’Inde”, “élixir de Lulle” : vrais-faux médecins, malades et traitements sur la scène anglaise des années 1600-1610 »

16h35-17h10 Christophe Couderc (Université Paris-Nanterre) : « Médecins comiques, médecins tragiques dans le théâtre espagnol du Siècle d’Or »

Présenté par Florence March

18h00 Christian Belin (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Tartuffe ou le flagrant déni » :

Conférence grand public en ouverture du

Tartuffe

22h00 Tartuffe de la Comédie-Française (mise en scène Ivo Van

*

Samedi 28 mai 2022

Cité des Arts & Faculté de médecine

Matinée à la Cité des Arts de Montpellier

(13 avenue du Professeur Grasset)



Panel 4 : Les scènes médicales dans le théâtre européen après Molière

Présidé par Nathalie Vienne-Guerrin (IRCL, CNRS/Univ. Paul-Valéry Montpellier 3)



9h00-9h35 Florence March et Alice Marion-Ferrand (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Du Malade imaginaire à Sir Patient Fancy

(1678) d’Aphra Behn : le potentiel réparateur des scènes de médecine dans la comédie de la Restauration anglaise »

9h35-10h10 Marie-Noëlle Ciccia (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Médecine et censure dans les traductions portugaises

des comédies de Molière au XVIIIe siècle »

10h10-10h40 Jennifer Ruimi (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « “Inquiourabel !” Le souvenir de Molière dans la parade du Chirurgien anglais de Charles Collé (1774) »

10h50-12h10 Conférence-spectacle de Patrick Taïeb (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Scènes de médecine de l’opéra

comique » : une création de la compagnie Théâtre du matin



Après-midi à la Faculté de médecine de l’Université de Montpellier (2 rue de l’Ecole de médecine)



13h45 : Visite de l’exposition « Livres et instruments de médecine au temps de Molière »



Panel 5 : Le paysage médical au temps de Molière

Présidé par Bénédicte Louvat (CELLF, CNRS/Sorbonne Université)



14h20-14h55 Patrick Dandrey (CELFF, CNRS/Sorbonne Université) : « Molière et la médecine, ou le génie de la mélancolie »

14h55-15h30 Évelyne Berriot-Salvadore (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Le paysage médical au temps de Molière »

15h30-16h45 Lecture exploratoire et déambulatoire : « dialogue croisé : Molière et la littérature médicale », conçue par Béla Czuppon

et Évelyne Berriot-Salvadore, dirigée par Béla Czuppon pour la compagnie Perles de verre/La baignoire

*

Colloque-festival organisé par l’Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL, CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3) et le Printemps des comédiens, avec :

Le Centre d’Étude de la Langue et des Littératures Françaises

(CELLF, CNRS/Université Sorbonne)

La Cité des Arts

La Faculté de médecine, la Bibliothèque universitaire historique de médecine,

le Musée de la pharmacie Albert Ciurana, Université de Montpellier

La Mairie de Pézenas

Les compagnies Perles de verre/La baignoire et Théâtre du matin