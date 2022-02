Adresse : Université d'Artois, Arras

"Scènes aquatiques dans les arts scéniques et visuels" (dir. Sandrine Le Pors et Julie Assouly)



Cette journée d’étude propose une focale sur les scènes aquatiques du 21e siècle perçues sous le prisme de l’écriture dramatique, de la marionnette, du cinéma et de l’art vidéo. Nous interrogerons les apports spécifiques des arts scéniques et visuels dans l’exploration de nos relations, complexes et pétries de contradictions, avec les milieux aquatiques en regard des crises – intimes, sociétales, économiques et environnementales – sur lesquelles se greffe aujourd’hui la question l’eau. Comment les arts sont-ils non seulement poreux mais aussi répondent-ils formellement aux perceptions et imaginaires contemporains de l’eau ? Comment transmettre les significations symboliques de l'eau à l'écran, entre élément ostracisant et liant ? A quelles représentations, à quels drames et à quelles expériences nous renvoient les espaces aquatiques, lieux d’un théâtre mouvant de sensations, du grand large, en passant par la rivière, le lac, l’étang jusqu’aux espaces clos de la baignoire ou de la piscine. Quels paysages, quels organismes ou quelles figures (végétales, animales, humaines, artificielles ou hybrides) sont-ils les principaux protagonistes des scènes aquatiques ? Si ces scènes se révèlent fécondes pour explorer les poétiques et les esthétiques scéniques ou visuelles, avec elles nous tenons à mettre au jour des enjeux relatifs à la poïétique des écritures et à la praxis des arts. Comment faire nager une marionnette ? Comment la gestuelle du danseur ou de l’acteur se modifie-t-elle au contact de l’eau ? Comment mettre en scène une évaporation ? Comment l’élément de l’eau – dans ses différents états – solide, liquide, gazeux... – œuvre-il à une dynamique singulière de la figuration des corps ? Comment, en situation d’atelier d’écriture pour la scène, faire écrire le toucher de l’eau, la flottaison, la noyade ? Quelles possibilités pour la voix dans les mondes subaquatiques qui supposeraient de fermer la bouche ? Telles sont quelques-unes des questions que nous soumettrons à discussion.





Programme :



9h30. Accueil



9h35. Introduction à la journée : Julie Assouly et Sandrine Le Pors



Matrices. Immersions. Modération : Marie Garré Nicoara et Julie Assouly



9h50. Oriane Maubert. Faire nager une marionnette : repenser les organismes marionnettique et humain par la danse



10h10. Amandine Mercier. L’ob-scène de l’ivresse des profondeurs dans les créations de Bill Viola



10h30. Discussion



10h55. Pause



11h10. Sandrine Le Pors. « Sous mon petit pull marine » : détours aquatiques et subaquatiques en contexte d’atelier d’écriture pour la scène.



11h30. Discussion.



Déjeuner



Etats de crise et dérèglements intimes et sociétaux. Modération : Sandrine Le Pors



14h. Stella Broyer. Déséquilibres aquatiques ou l'éco-motif de l'eau souillée au théâtre et dans le cinéma d'animation



14h20. Julie Assouly. Entre aliénation au rêve américain et plongeon exutoire : la piscine et l’importance de l’eau chez Wes Anderson



14h40. Discussion.



14h55. Pause



Apparitions. Disparitions. Modération : Amandine Mercier



15h10. Marie Garré Nicoara. Dramaturgies de la glace et de l'évaporation dans les créations d'Elise Vigneron (Théâtre de l'Entrouvert)



15h30 Laura Lahaye Vantroyen. Au bord du chant – Poétiques du flux dans l’écriture théâtrale de Claire Rengade



15h50 Discussion



16h10 Pause.



16h30 Dialogue avec Claire Rengade (autrice, metteuse en scène et comédienne), Laura Lahaye Vantroyen et Sandrine Le Pors.









Lieu de la journée d’étude : Maison de la recherche de l’université d’Artois, Arras, France.



Contacts en Maison de la recherche : sophie.declerck@univ-artois.fr et nathalie.cabiran@univ-artois.fr



Contacts des organisatrices : sandrine.lepors@univ-artois.fr et julie.assouly@univ-artois.fr