Savoirs en prisme, n° 14,

"Fragments d'un discours amoureux dans la littérature et le cinéma du monde hispanique" et son propos est d'avancer "l’idée que le traitement

coordonné par Geneviève Fabry (Université de Louvain) et Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne, CIRLEP).

Le livre de Roland Barthes inspire directement la thématique de ce dossier. Aujourd’hui le discours amoureux semble moins précaire et esseulé que dans les années ‘70. Il a fait l’objet de travaux importants de la part de sociologues comme Eva Illouz ou de philosophes comme Alain Badiou, et les travaux récents en études culturelles ont mis l'accent sur la dimension affective (affective turn). Le traitement actuel de l’amour dans la littérature et le cinéma est au cœur d’une problématique complexe qui, en première analyse, semble déterminée par la montée en puissance de la fragmentarité et de l’intimité face aux grands récits de la passion amoureuse. De nouvelles configurations temporelles et génériques subvertissent les moments épiphaniques ou tragiques de la passion (rencontre-union-séparation-mort) pour en souligner des aspects plus quotidiens et plus partiels, développer des réécritures ironiques ou parodiques ou reconfigurer de nouvelles typologies des relations d’amour où la passion n’est plus une polarité fondamentale mais une option parmi d’autres.

PUBLIÉE: 2022-02-09

