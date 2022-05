Adresse : Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada

Le psychanalyste Pierre-Henri Castel donnera le 25 mai une grande conférence à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Intitulée Sade, sérieusement, celle-ci aura lieu à 14h dans la salle SU-1550 du Pavillon Adrien-Pinard.



Argument

« De toutes les mascarades dont Sade tire encore secrètement les ficelles, son appropriation par la littérature est à la fois la plus drôle et la plus glaçante. Mais l'inhibition intellectuelle à le "prendre au sérieux" naît d'une insuffisance d'ordre conceptuel : c'est que nous avons le plus grand mal à concevoir de quel sérieux il s'agit au juste chez Sade. Revenant sur le gradus libertin de L'Histoire de Juliette, sur la contre-éthique qui s'y déploie, et sur le caractère criminel du livre lui-même (un écrit calculé pour nuire par-delà la mort de l'auteur), je réfléchirai à la façon dont la pulsion de mort s'y prend pour nous crever les yeux. »



Auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, dont une histoire en deux volumes de la contrainte intérieure en Occident, Pierre-Henri Castel est psychanalyste, philosophe, historien des sciences et directeur de recherche au Laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas (Lier-FYT/EHESS/CNRS UMR 8065). Il s'intéresse notamment à l'analyse épistémologique de la psychanalyse. Parmi ses textes publiés récemment, on trouve une étude du concept de perversion, s'appuyant sur l'exemple du marquis de Sade (Pervers, analyse d'un concept), un essai sur la fin des temps et ses implications tant psychiques que collectives (Le mal qui vient) et une étude consacrée à la psychanalyse des enfants (Mais pourquoi psychanalyser les enfants ?).

Cette conférence sera suivie d'une discussion à 18h avec Pierre-Henri Castel autour de son livre Le mal qui vient, à la Librairie Zone libre (262, Ste-Catherine Est, Montréal). Elle sera animée par Louis-Daniel Godin, professeur au Département d'études littéraires de l'UQAM.

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre du colloque international Le désir en abîme : littérature et tentation, organisé les 26 et 27 mai à l’UQAM par Martin Hervé et Alexis Lussier.

Plus d’informations à : figura.uqam.ca