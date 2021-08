Sabrina Martina

Proust et Leibniz

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque proustienne, 2021

EAN : 9782406112594

375 pages

39 €

Parmi tous les penseurs que Marcel Proust a pu lire, Leibniz est sans doute celui dont il se sent le plus proche. Dans son rapport à Leibniz, Proust transforme l’auteur et le personnage de son roman en monades fermées échappant aux vicissitudes du temps et du corps.

Table des matières