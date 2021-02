Sigrid Weigel

Walter Benjamin. La créature, le sacré et les images

PRESENTATION

Dans ce livre Sigrid Weigel nous présente l’analyse détaillée de certains aspects fondamentaux de la production de Walter Benjamin. Organisé en un avant-propos suivi par 10 chapitres divisés en trois grandes parties, le livre aborde une série de questions qui vont du rapport entre le sacré et la création, à l’interprétation de textes de Goethe, Brecht et Kafka, jusqu’à la théorie de l’art, des images et des médias. Paru en Allemagne en 2008, le livre s’est vite imposé comme un de textes de référence sur la pensée de Walter Benjamin ­: avec cette traduction française, il deviendra aussi en France un des livres incontournables pour tous ceux qui s’intéressent à l’œuvre de cet auteur fondamental de la première moitié du XXe siècle.

Sigrid Weigel est philosophe et théoricienne de la littérature et de la culture de renommée internationale. Elle a fondé et dirigé pour longtemps le ZfL (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung) à Berlin. Entre ses publications principales on trouve des livres en allemand et en anglais sur la pensée de Walter Benjamin (Body-Image and Image-Space: Re-reading Walter Benjamin, 1996), sur la théorie des images (Grammatologie der Bilder, 2015) sur le statut du visage entre arts et culture (Gesichter. Kulturgeschichtliche Szenen aus der Arbeit am Bildnis des Menschen, 2013 et Das Gesicht. Bilder, Medien, Formate, 2017), ainsi que la direction de plusieurs livres collectifs et d’éditions d’auteurs comme Aby Warburg.