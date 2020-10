Homère et les philosophes

Sylvain Roux

Hermann

Paru le 28/09/2020

ISBN : 9791037005151

Pages : 300

L’œuvre d’Homère n’a jamais laissé indifférent. De nombreux philosophes, depuis l’Antiquité, y ont puisé des éléments visant à nourrir leurs recherches propres. Ils ont par exemple réfléchi sur les situations vécues par certains personnages ou sur leur caractère, mais ils ont aussi cherché, par un travail d’interprétation, à saisir le sens des textes du poète ou à en critiquer le contenu.

En éclairant l’usage que les philosophes font de l’œuvre d’Homère, il ne s’agira pas ici de proposer une interprétation de celle-ci ou d’en renouveler la lecture. Il s’agira plutôt de rendre possible une autre approche de la philosophie, de permettre une compréhension différente des philosophes qui ont manifesté un intérêt particulier pour Homère. Car la présence de ce dernier dans les œuvres philosophiques nous renseigne tout autant sur elles que sur l’œuvre d’Homère elle-même.

Pourtant, peu d’études contemporaines ont cherché à proposer une analyse approfondie et systématique de cette présence dans l’histoire de la philosophie alors que la réception et l’usage de l’œuvre d’Homère ont donné lieu à de nombreux commentaires dans le champ des études littéraires, linguistiques, historiques ou anthropologiques. C’est à combler ce manque que cet ouvrage est en partie consacré.

Sylvain Roux est professeur de philosophie ancienne à l’université de Poitiers et membre du laboratoire « Métaphysique allemande et philosophie pratique » (université de Poitiers). Ses travaux portent sur le platonisme ancien, particulièrement sur Plotin et le néoplatonisme et sur les prolongements de la pensée ancienne dans la pensée française contemporaine. Il a notamment publié La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin (2004), L’être et le substrat. Essai sur Plotin et la métaphysique (2017) et La Réserve de l'être – Actualités du platonisme (2017).