Cet ouvrage est précédé de Thomas de Cantimpré, Vie de Christine l’Admirable, éditée et traduite du latin en collaboration avec Armelle Le Huërou.

Avant la persécution des sorcières, il a existé au Moyen Âge un mouvement par lequel des femmes ont revendiqué d’organiser elles-mêmes leur vie religieuse, hors de la tutelle du clergé masculin. Christine l’Admirable, active dans les années 1180-1220, est une pionnière parmi ces « saintes femmes » du diocèse de Liège.

Revenue d’entre les morts, elle accomplit des prodiges stupéfiants et accompagne les mourants dans leur dernier voyage. Prédicatrice itinérante et mendiante, elle terrorise les bourgeois et réprimande les nobles, quand elle n’est pas ravie dans des danses et des chants extatiques.

Le récit de sa vie se lit comme un roman d’aventures spirituelles. Il invite irrésistiblement à la comparaison avec différentes expériences, chamaniques ou autres. Ce n’est pas sans raison que Nick Cave a fait une chanson de cette femme libre et indomptable.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

Table des matières

Présentation — 9

Traduction de la Vie de Christine l’Admirable de Thomas de Cantimpré — 15

I. Le travail de la mémoire — 41

II. Circonstances — 61

III. Au fil du texte — 83

IV. Un tissu de merveilles — 107

V. L’anomalie Christine — 131

Conclusion – Pour une pragmatique de l’extase — 145

Principes d’édition du texte — 149

Édition de la Vita Christinae Mirabilis, suivie de l’abréviation d’Henri Bate de Malines — 153

Notes — 181

Remerciements — 203

Sylvain Piron est médiéviste, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il est notamment l’auteur de Dialectique du monstre. Enquête sur Opicino de Canistris (Zones sensibles, 2015, 2e éd. 2021), L’Occupation du monde (Zones sensibles, 2018), Généalogie de la morale économique (Zones sensibles, 2020), éditeur et traducteur de Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats (Les Belles- Lettres, 2012), et Lettres des deux amants, attribuées à Héloïse et Abélard (Gallimard, 2005).