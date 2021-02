Srećko Horvat

La poésie du futur – Manifeste pour un mouvement de libération mondial

Zulma

ISBN 978-2-84304-927-9

256 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

« Que les romans de Margaret Atwood redeviennent des fictions ! » La crise inédite inaugurée par le XXIe siècle – migratoire, écologique, politique, financière – a largement effrité le socle de nos libertés individuelles et des idéaux démocratiques. Il faut agir, mais quelles sont les options face à une société de contrôle qui étouffe toute forme de solidarité au profit de l’ordre et des intérêts financiers ? Que faire, lorsque les mobilisations traditionnelles, y compris les manifestations de masse, restent sans effet ?

En s’inspirant de l’exemple de l’île de Vis, en Croatie, bastion des Partisans pendant la Seconde Guerre mondiale – ou comment, même aux heures les plus sombres de l’Histoire, une poignée de résistants peut faire basculer le destin d’un pays –, Srećko Horvat nous offre un véritable manuel de résistance et d’action populaire. Et si un autre monde était possible ? Il est urgent de nous libérer de nos chaînes : La poésie du futur nous ouvre la voie.

« Une vision percutante et facile d’accès, une urgente nécessité. » Noam Chomsky

Né en 1983, Srećko Horvat est un philosophe de terrain et de tous les combats. Proche de Slavoj Žižek, Yanis Varoufakis et Julian Assange, il est une figure de proue du mouvement pour la démocratie en Europe (DiEM 25).