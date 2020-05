Sylwia D. Chrostowska

Feux croisés. Propos sur l'histoire de la survie

Traduit par : Joël Gayraud

Préface de : Alexander Kluge

Klincksieck, coll. Critique de la politique

492 p. — EAN13 : 9782252041765





Parmi les diverses modalités que se donne la pensée critique, figurent, aux extrémités du spectre, d’un côté l’exposé systématique, de l’autre l’approche fragmentaire. C’est cette dernière démarche qui caractérise Feux croisés, enquête où se déploie un enchaînement de thèmes qui forment une constellation de pensées touchant à l’art, la littérature, la philosophie, la science, la critique sociale et politique, la relation de l’homme à l’histoire et à la nature.



L’auteur poursuit de façon performative ses recherches sur l’histoire de la critique, notamment à l’époque des Lumières. Le choix du fragment s’inscrit dans la tradition d’écriture illustrée par Gracián, Chamfort, Lichtenberg et, plus près de nous, Adorno.



Servi par un style expressif et incisif, le questionnement tend ici à la mise au jour d’éléments significatifs pour une critique de notre temps, envisagés dans leurs rapports contradictoires ou complémentaires. Feux croisés se place ainsi sous le signe de l’avenir, renouant avec l’élan des lumières de l’utopie. Le dernier mot n’appartient pas au présent.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Table des matières

Préface : L’unité infernale, par Alexander Kluge

Avant-propos

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

PARALIPOMENA

*

"Cette œuvre est sans doute inspirée par la théorie critique de l’école de Francfort, et sa vision de l’histoire n’est pas celle, conventionnelle, du progrès, mais celle, bien plus radicale, du rousseauisme." Le Monde diplomatique - 01/07/2019

*

Sylwia D. Chrostowska comme professeur ès Sciences humaines et Pensée sociale et politique à l’Université York (Toronto, Canada). Elle est l’auteur d’un essai comparatif sur l’histoire de la critique, Literature on Trial, d’une autofiction épistolaire, Permission, et d’articles publiés dans des revues américaines et anglaises sur des thèmes comme la temporalité utopique, la fonction critique de la nostalgie, les rapports entre critériologie et créativité, les représentations cinématographiques des moments révolutionnaires. Elle a contribué également à l’ouvrage collectif Political Uses of Utopia, dont elle a assuré la co-édition.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Les mots sont des allumettes", par Vincent Pauval (en ligne le 1 mai 2020).

Que le catastrophisme panique (au sens premier) du moment nous serve de prétexte pour recommander la lecture de Feux croisés. Les Propos sur l’histoire de la survie de l’essayiste et romancière Sylwia Chrostowska forment un ouvrage magistral dont la traduction française récente, fort satisfaisante, nous facilite désormais l’accès. Quel est ce livre insolent d’érudition, étincelant d’esprit ? De l’intelligence philosophique contre toutes les idées reçues.