Stéphane Benoist

Le pouvoir à Rome

Espace, temps, figures

CNRS éditions

EAN : 9782271126474

Date de parution : 28/05/2020

Pagination : 336

Histoire érudite et sensible du pouvoir impérial romain, cet ouvrage s’articule en trois axes principaux – espace, temps, figures – qui condensent toute l’originalité des travaux de Stéphane Benoist.

Il s’agit tout à la fois d’étudier le prince en sa ville, d’interroger sa conception du pouvoir impérial dans l’espace urbain, ses interventions dans la Cité, comme de comprendre comment les pratiques cérémonielles et fêtes impériales ont consolidé un pouvoir politique en formation et sacralisé la fonction de l’empereur. Mais aussi de saisir ce que Stéphane Benoist nomme « le métier d’empereur », à travers l’étude de certaines figures impériales, de Néron et Julien, en dressant les contours du pouvoir normatif du prince, garant des lois, et en expliquant l’évolution de sa place dans les institutions religieuses de la Cité.

L’auteur saisit les permanences, césures, inflexions sur la longue durée, d’Auguste à Constantin, du premier siècle avant notre ère au tournant du IVe siècle de notre ère.

Les articles de ce recueil, soigneusement pensé et articulé, intègrent des ajouts, notamment bibliographiques et la confection précieuse d’index des sources, des noms, des lieux et des notions.

Stéphane Benoist est professeur d’Histoire romaine à l’Université de Lille et fut directeur de l’équipe HALMA (UMR8164) de 2015 à 2019. Parmi de nombreux écrits, il est l’auteur de Rome. Des origines au vie siècle de notre ère (PUF, « Une histoire personnelle », 2016) et avec Alban Gautier, Christine Hoët-van Cauwenberghe et Rémy Poignault de Mémoires de Trajan, Mémoires d’Hadrien (Septentrion, 2020).

En fait de philosophie politique, on se contente souvent de dire ce qui devrait être plutôt que de regarder de près la réalité des choses. L’apport de l’historien est donc précieux, à la mesure de sa précision, même si, comme dans ce livre de Stéphane Benoist, il s’agit d’une réalité aussi éloignée de nous que l’exercice du pouvoir à Rome. L’éloignement dans le temps ne doit pas faire oublier qu’une bonne part de notre vocabulaire politique nous vient des Romains.