Adresse : Maison de Rousseau et de la littérature, Grand-Rue 40, 1204 Genève

"La nature de la Nature", première rencontre le 8 février à 12h15 (Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève) avec Philippe Descola.



Pour penser l'histoire, la société, et aussi le rapport à soi, Jean-Jacques Rousseau se réfère à la nature. Aujourd'hui, alors même qu'elle est menacée partout, son concept fait problème : il est devenu difficile de l'invoquer sans précaution.



C'est pourquoi la Société J.-J. Rousseau, en partenariat avec l'Université de Genève, les Sixièmes Journées suisses d'histoire, la Maison de Rousseau et de la Littérature, et avec le soutien de la Maison de l'histoire, propose six conférences pour penser nos préoccupations contemporaines au sujet de la nature à partir de celles de Rousseau et de son époque.



La première rencontre aura lieu le 8 février à Genève (Maison de Rousseau et de la Littérature, 12h15). Avec pour titre "La nature de la Nature", elle accueillera le grand anthropologue Philippe Descola, professeur au Collège de France. Son intervention sera suivie d'un entretien avec Fabrice Brandli, Sara Petrella et Martin Rueff.

En raison de la situation sanitaire : certificat COVID requis et inscription obligatoire sur le site de la Maison de Rousseau et de la Littérature (https://m-r-l.ch/).

Suite du programme :

Mardi 22|02|2022, 12h15 – La nature des plantes

Patrick Bungener et Timothée Léchot

Mercredi 30|03|2022, 12h15 – La nature de la femme

Delphine Gardey et Gabrielle Radica

Vendredi 29|04|2022, 12h15 – La nature des animaux

Corine Pelluchon et Fabrice Brandli

Mardi 17|05|2022, 12h15 – La nature de l’homme

Patrick Deville et Bruno Bernardi

Mardi 21|06|2022, 12h15 – La nature de l’amour

Alain Badiou et Alicia Hostein