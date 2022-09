Adresse : Maison de la recherche, Sorbonne Nouvelle

Roland Barthes et la question homosexuelle



Colloque international organisé par les universités de CY Cergy Paris (Héritages),

de Paris Cité (Cerilac), de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Thalim) et l’ITEM-CNRS

Bruno Blanckeman, Claude Coste, Marie Gil, Éric Marty

7 et 8 octobre 2022



Vendredi 7 octobre 2022



Matin (9h-13h)



Vers le neutre



Mathieu MESSAGER (Université de Nantes), « ”L’homme parallèle”. L’homosexualité au jour le jour dans le Grand Fichier de Roland Barthes »

Christophe CORBIER (CNRS-IReMus), « L'avenir d'un fantasme : Roland Barthes et l'Androgyne »



Judith COHEN (Université de Tours), « L’homosexualité de Roland Barthes et l’autre scène utopique »

Éric MARTY (Université Paris Cité), « Le Neutre : l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer »



Après-midi (14h-17h)



Dialogues



Isabelle ALFANDARY (Université Sorbonne Nouvelle), « Inexprimable amour ? »

Bruno BLANCKEMAN (Université Sorbonne Nouvelle), « Roland Barthes et Hervé Guibert »

Kohei KUWADA (Université de Tokyo-Komaba), « Roland Barthes avec Marguerite Duras »

Éric BORDAS (ENS de Lyon), « Roland Barthes et Renaud Camus »



Samedi 8 octobre 2022



Matin (10h-13h)



Dialogues



Yue ZHUO (Université de Shanghai), « La réception anglo-saxonne d'Incidents et de Soirées de Paris »

Shawn TEMPLE (Université d’Utah Valley), « Roland Barthes et le monde arabe : les érotiques d'un voyageur-écrivain »



Formes et figures



Marie GIL (ITEM-CNRS), « Homosexualité et textualité »

Anne GARRÉTA (Université de Rennes 2, Duke University), « Corps et livre »



Après-midi (14h-17h)



Formes et figures



Damien ZANONE (Université Paris Est Créteil), « Roman et “désir raconté”. Lecture de “F. B.” »

Pierre EUGÈNE (Université de Picardie Jules Verne), « Roland Barthes devant la photographie : la division du désir »

Claude COSTE (CY Cergy Paris Université), « La figure du gigolo »