Rock my Baby

Maison d'Ailleurs, Yverdon, Suisse (VD)

13.11.2020 – 24.10.2021

« Rock me Baby » est une exposition qui porte un regard croisé sur la machine à écrire, ancien fleuron industriel du Nord vaudois, à travers les arts visuels, l’histoire et l’industrie, la culture populaire, et la mémoire collective. Le Centre d’art contemporain, le Musée d’Yverdon et région, la Maison d’Ailleurs, ainsi que la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon- les-Bains accueillent, dès le 10 octobre 2020, ce projet multidisciplinaire et collaboratif mêlant histoire régionale et création contemporaine.

C’est cœur de l’Espace Jules Verne que « Rock me Baby » examine les rapports entre la machine à écrire et la culture populaire, du cinéma au jeu vidéo en passant par la littérature de science-fiction. Le parcours aborde les utopies technologiques du XXe siècle, depuis les pulp magazinesjusqu’aux prototypes les plus étonnants des fabricants de Sainte-Croix et d’Yverdon-les-Bains. L’exposition comprend également une installation interactive de la designer Lucile Burnier, ainsi qu’un module inédit de Carré-Bossu permettant de découvrir une sélection de séquences cinématographiques et publicitaires en lien avec la machine à écrire.

Dossier de presse

