Robert Merle. À contre-courant et à contretemps ?

Colloque international

Bien qu’il soit un écrivain emblématique de l’après-guerre et l’auteur de deux romans d’exception, "Week-end à Zuydcoote" (Goncourt 1949) et "La mort est mon métier", Robert Merle est souvent considéré par l’intelligentsia française comme un écrivain mineur. Son tort est-il d’être resté "à contre-courant" – en marge de l’existentialisme et du Nouveau Roman – ou, paradoxalement, d’avoir écrit des best-sellers ?

Avec ce tout premier colloque international, il s’agira non seulement de réhabiliter un écrivain aussi prolifique que subtil, mais aussi de s’interroger sur les mécanismes institutionnels qui ont pu conduire les instances de légitimation culturelle à cette marginalisation symbolique.

Cependant, loin d’être monographique, ce colloque entend apporter sa contribution à des questions éminemment littéraires, comme la dynamique de l'intérêt romanesque et la problématique, plus sensible, des rapports entre fiction et histoire, dont l’urgence est proportionnelle aux assauts des courants révisionnistes.

Au-delà des questions théoriques agitées au sein de notre discipline, c'est du reste à la saisissante actualité de l’œuvre de R. Merle qu'on s'attachera et à sa dimension visionnaire. Fictionalisant des débats majeurs de son temps et du nôtre (le négationnisme, la décolonisation, l'antispécisme), l'auteur des "Hommes protégés" et du "Propre de l'homme" a su en effet, plus que tout autre de ses contemporains, anticiper des crises qui sont désormais parmi les plus aiguës de notre présent : le désastre écologique, la brutalisation des rapports entre les sexes, la dérive autoritaire des grandes démocraties et le retour des pandémies en Occident.

